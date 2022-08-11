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1 час назад

В диетических добавках обнаружили лекарство от болезни Паркинсона. Иногда их больше нормы

Ferra.ru

В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology, сообщается, что некоторые диетические добавки могут содержать чрезвычайно высокий уровень молекулы леводопы, которая часто используется в лекарственных препаратах для лечения болезни Паркинсона.

В диетических добавках обнаружили лекарство от болезни Паркинсона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование показало, что содержание леводопы в некоторых добавках резко варьируется от почти полного отсутствия до, в некоторых случаях, более высоких уровней, чем обычно предписано в фармацевтических препаратах.

В контексте болезни Паркинсона терапия леводопой сочетается с другим ферментом под названием карбидопа. Являясь аминокислотой природного происхождения, леводопа также содержится в ряде растений и трав. Одним из особенно мощных источников являются бобы под названием Mucuna pruriens. Семена этого растения могут содержать от 3% до 6% леводопы, поэтому его часто продают как натуральную пищевую добавку, повышающую дофамин.

Недавнее исследование показало, что почти каждый десятый пациент с болезнью Паркинсона принимает диетические добавки Mucuna pruriens. Поэтому в новом исследовании была поставлена задача точно определить количество леводопы в этих нерегулируемых диетических добавках.

Было проанализировано 16 БАДов Mucuna pruriens, которые, по данным исследователей, содержали самые разные уровни леводопы. Один продукт не содержал обнаруживаемого количества леводопы, в то время как другие варьировались от 2 мг на дозу до невероятных 241 мг.

В целом, количество леводопы, обнаруженное в добавках, часто значительно превышало количество, указанное на этикетке. По словам ведущего автора исследования Питера Коэна, наибольшее количество обнаруженной леводопы было больше, чем обычно назначается пациентам с болезнью Паркинсона.

Исследователи сообщают, что они направят свои выводы в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Питер Коэн,
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