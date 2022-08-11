Повышенный гемоглобин может быть признаком пороков сердца

«Обычно пациенты волнуются только, когда гемоглобин у них понижен. Однако высокие показатели должны насторожить не меньше. Они могут предупреждать о наличии пороков сердца и развитии таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия», — предупредила врач в разговоре с «Москвой 24».