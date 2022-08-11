Врач рассказала, какие опасные инфекции скрываются в туалете

Ненадлежащая гигиена в туалетной комнате может стать причиной распространения инфекционных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

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Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья. Поэтому важно соблюдать стерильность таких мест, обрабатывать все антисептиками, а еще лучше кварцевать помещение даже дома.

Людмила Лапа – врач-терапевт высшей квалификации

В туалетных комнатах также может скрываться стафилококк, кишечная палочка, перечисляет врач.

"Если своевременно не убирать помещение, то заражение обязательно произойдет. А если человек еще и не помыл руки после туалета, то они станут источником заражения", – отметила специалист.

По словам Людмилы Лапы, больше всего бактерий живут под ободком унитаза. "То есть там, где чаще всего не моют", – объясняет она.

Также важно, чтобы при смыве жидкость из унитаза не попадала на человека или окружающие предметы. Это повышает риск заражения, заключила врач.