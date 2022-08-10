Чем опасна болезнь Паркинсона и как она проявляется

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. 66-летний создатель культовой ленты «Танцующая в темноте» сейчас чувствует себя хорошо и проходит лечение. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему данный недуг возникает и какие терапевтические методы используются для поддержания здоровья больного.

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По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, механизм возникновения болезни Паркинсона до сих пор изучен не полностью. Патология может прогрессировать в связи с дегенеративным изменением в экстрапирамидной системе головного мозга. Ее также называют «черной субстанцией», которая находится в среднем мозге:

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— Именно в этом отделе вырабатывается дофамин — вещество, которое передает электрические импульсы между нейронами. В результате прогрессирования болезни возникает дефицит медиатора, что приводит к нарушению внутриклеточных связей, после чего образуются тельца Леви, то есть происходит скопление белка.

Следствием этих нарушений является прекращение поступления сигналов от головного мозга к мышцам, что приводит к полному обездвиживанию в будущем, отметил невролог.

Гайфутдинов уточнил, что есть целый перечень факторов, которые повышают риск возникновения болезни Паркинсона. В первую очередь это замедление регенерации нервных клеток, естественный процесс старения, снижение выработки дофамина.

Ранний дебют болезни может возникнуть при генетической мутации или заболевании различными нейроинфекциями, к которым относятся менингит или энцефалит.

Основными признаками болезни являются:

спазмирование мышц конечностей и туловища;возникновение дрожательного синдрома в теле, челюсти или голове;нарушение работы вестибулярного аппарата, потеря равновесия.

К сожалению, болезнь является неизлечимой и постоянно прогрессирующей, предупредил врач:

— Пациента с болезнью Паркинсона можно определить по застывшему выражению на лице. У них ухудшается память, возникает недержание мочи и появляется тревожность.

Процесс лечения, отметил невролог, заключается в попытках замедлить возникновение отрицательной динамики болезни, а также помочь пациенту продлить возможность жить полноценно как можно дольше. Еще используется медикаментозное лечение препаратами, которые стимулируют выработку дофамина. Также применяется комплексная терапия, включающая витаминные комплексы и средства, снижающие тремор у больного. Кроме того, в организм вводится инсулин, чтобы ослабить влияние недуга.

развивается деменция;

нарушается глотательная функция;

усиливается депрессивное состояние;

утрачивается способность передвигаться самостоятельно. Медик подчеркнул, что при отсутствии лечения человек полностью теряет возможность обслуживать себя через 6–8 лет, а спустя еще пару лет:

Гайфутдинов добавил, что продолжительность жизни при болезни Паркинсона даже на финальной стадии спрогнозировать тяжело. Все зависит от образа жизни и динамики прогрессирования болезни. При надлежащем уходе и лечении люди доживают и до глубокой старости.