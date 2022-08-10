Врач: изжога дает сигнал об опасности для зрелых людей

«Молодым поможет диета с исключением газированных напитков и тех продуктов, которые провоцируют изжогу. У кого-то только курение провоцирует изжогу, и никакая диета на это не влияет. Вторая часть, это режимные вещи: не носить тугой пояс, не ложиться после приема пищи в течение полутора часов. В идеале — не курить. Если человек с избыточным весом — похудеть», — заключил гастроэнтеролог Богомолов.