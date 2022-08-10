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1 час назад

Врач: изжога дает сигнал об опасности для зрелых людей

Ura.Ru

Впервые возникшая изжога для людей старше 40 лет может быть сигналом об образовании злокачественной опухоли. Об этом URA.RU заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов.

Врач: изжога дает сигнал об опасности для зрелых людей
Фото: Ura.ruUra.ru

«Для людей старше 40 лет изжога — „красный флаг“, если жалоба возникла впервые. Особенно если это сопровождается снижением веса, слабостью, утомляемостью, изменением пищевых привычек. Это все „красные флаги“ и основание беспокоится и обратиться к врачу, чтобы обследоваться. В первую очередь для исключения всяких злокачественных образований», — сказал Павел Богомолов.

При этом такая изжога не должна быть вызвана поведением пациента, отметил специалист.

«Если это впервые возникло и однократно, и очевидно связано с употреблением газированных напитков в большом количестве, курении, слишком тугого пояса или сильного напряжения мышц брюшного пресса. Такие истории подразумевают исключение этих провоцирующих факторов и последующего исчезновения изжоги», — уточнил собеседник агентства.

Врач подчеркнул, что для молодых людей риск новообразований ничтожен.

«Молодым поможет диета с исключением газированных напитков и тех продуктов, которые провоцируют изжогу. У кого-то только курение провоцирует изжогу, и никакая диета на это не влияет. Вторая часть, это режимные вещи: не носить тугой пояс, не ложиться после приема пищи в течение полутора часов. В идеале — не курить. Если человек с избыточным весом — похудеть», — заключил гастроэнтеролог Богомолов.

Болезни и лекарства,
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