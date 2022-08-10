Как питание влияет на уровень сахара в крови

Пожалуй, никак. У здорового человека уровень сахара крови поддерживается в достаточно узком диапазоне, будь этот человек худым или полным.



Другой вопрос, как связан вес с потреблением углеводов? Последние составляют большую часть пищи, которую потребляет современный человек. Так или иначе прибавка веса происходит в ситуации, когда поступление калорий (за счет углеводов, белков и жиров) превышает их траты. Увлечение в последние годы низкоуглеводной диетой – по сути ничего нового, этим диетам уже скоро исполнится сто лет.



Диетических теорий очень много – не хотелось бы в них углубляться. Могу сказать лишь две вещи! Во-первых, реальных научных и прямых (!) доказательств пользы или вреда тех или иных диет на сегодняшний день практически нет. Даже в концепции «средиземноморской диеты», которая изучалась в популяционных исследованиях, есть огромное число «дыр», эти исследования не выдерживают реально научной критики. Исследования различных диет должны продолжаться годы и десятилетия, что практически нереально. Ну и в этих исследованиях слишком большое участие принимает бизнес пищевых продуктов! Во-вторых, диета — это временное явление, то есть концепция «сесть на диету» - совершенно неэффективна и, судя по всему, неполезна.



На сегодняшний день, уже очевидно, что снизить вес, то есть похудеть не так и сложно, эффективность стиля питания нужно оценивать не по сброшенным килограммам, а по тому, как на долго этот сниженный вес удержится!

Фадеев Валентин Викторович Врач-эндокринолог, Доктор медицинских наук, профессор