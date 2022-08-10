Как питание влияет на уровень сахара в крови

Вместе с Валентином Фадеевым, доктором медицинских наук, врачом-эндокринологом, "Рамблер" разобрался, как наше питание влияет на наш вес и уровень сахара в крови, а также избавляемся от распространенных мифов, касающихся нашего здоровья.
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Как контролируется уровень сахара в организме?
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По словам медика, уровень глюкозы в крови – жизненно-важный показатель, поскольку головной мозг использует для работы и вообще жизнедеятельности практически только глюкозу. По этой причине уровень глюкозы в крови поддерживается очень жестко и контролируется сразу несколькими системами. Если уровень глюкозы окажется ниже критического уровня, человек потеряет сознание. Но у здорового человека этого произойти не может, даже при очень длительном голодании.
Куда большую проблему представляет повышение уровня глюкозы в крови, которая происходит при сахарном диабете, отметил врач. Повышению уровня глюкозы в крови способствуют многие гормоны: глюкагон, кортизол, гормон роста, адреналин и ряд других. Снижает уровень сахара в крови и способствует утилизации глюкозы только инсулин.
Как связаны уровень сахара и вес?
Пожалуй, никак. У здорового человека уровень сахара крови поддерживается в достаточно узком диапазоне, будь этот человек худым или полным.
Другой вопрос, как связан вес с потреблением углеводов? Последние составляют большую часть пищи, которую потребляет современный человек. Так или иначе прибавка веса происходит в ситуации, когда поступление калорий (за счет углеводов, белков и жиров) превышает их траты. Увлечение в последние годы низкоуглеводной диетой – по сути ничего нового, этим диетам уже скоро исполнится сто лет.
Диетических теорий очень много – не хотелось бы в них углубляться. Могу сказать лишь две вещи! Во-первых, реальных научных и прямых (!) доказательств пользы или вреда тех или иных диет на сегодняшний день практически нет. Даже в концепции «средиземноморской диеты», которая изучалась в популяционных исследованиях, есть огромное число «дыр», эти исследования не выдерживают реально научной критики. Исследования различных диет должны продолжаться годы и десятилетия, что практически нереально. Ну и в этих исследованиях слишком большое участие принимает бизнес пищевых продуктов! Во-вторых, диета — это временное явление, то есть концепция «сесть на диету» - совершенно неэффективна и, судя по всему, неполезна.
На сегодняшний день, уже очевидно, что снизить вес, то есть похудеть не так и сложно, эффективность стиля питания нужно оценивать не по сброшенным килограммам, а по тому, как на долго этот сниженный вес удержится!
Какие факторы влияют на уровень сахара в крови и какую роль тут играет питание?
Питание влияет преимущественно на уровень глюкозы после еды. Простые углеводы с высоким гликемическим индексом, или проще говоря, легко всасывающиеся, способствуют большему повышению уровня сахара в крови после еды. Если вы съедите варенье, мёд, выпьете сок, уровень сахара повысится быстрее и выше, чем если вы съедите кусок хлеба, спагетти, картофель и т.д. По словам эндокринолога, для здорового человека эти отличия особых проблем не несут. Хотя есть теории, которые пытаются увязать снижение чувствительности жировой и мышечной ткани к инсулину при очень большой амплитуде колебания этого гормона, которая происходит при постоянном питании простыми углеводами.
Могу сказать, что, если у пациента нет ожирения и нет сахарного диабета – это скорее теоретизации. Если, в том числе за счет избыточного потребления углеводами, развивается ожирение, тогда могут «закрутиться» весьма неприятные процессы, которые связаны с выработкой инсулина и которые, в итоге, могут обернуться сахарным диабетом.
Избыток рафинированных углеводов в еде, видимо, неблагоприятен. Эта теория в том числе исходит и из того, что десятки тысяч лет назад, в период формирования человека как вида, рафинированные углеводы у человека отсутствовали. У пещерного человека не было фабрики по производству сахара-рафинада и кондитерской. С этим скорее стоит согласиться, но уж точно не повод впадать в крайности. Каменный век был, всё-таки, не самым радужным периодом существования Homo sapiens, на который так уж следует равняться.
Как считает врач, продуктов, которые помогают похудеть, не существует. Это следует из закона сохранения энергии.
Очевидно, что существуют вообще некалорийные продукты, с минимальным количеством веществ, которые всасываются в кишечнике и, в процессе метаболизма, приводят к высвобождению энергии. Самый простой вариант: вода – она некалорийна вообще! Кроме того, у человека не расщепляется в кишечнике целлюлоза, поэтому калорийностью не будет обладать пища, состоящая из большинства листьев и стеблей растений, если они не были подвергнуты специальной обработке. Вот, пожалуй, и всё, что я могу ответить, с практической точки зрения.
Продукта, которым можно с удовольствием объедаться и при этом еще терять вес, не существует. Дело в том, что биологический смысл того, что мы называем удовольствием, базируется на поступлении в организм именно калорийных веществ. Любой живой организм, кроме человека, пожалуй, рискует умереть от голода и все его устремления направлены на добычу калорийной пищи, которая обеспечит его существование. После получения этой пищи наградой для организма будет именно удовольствие, которое обеспечивается гедонической системой головного мозга и соответствующими центрами удовольствия.
Продуктов, которые снижают уровень сахара в крови, тоже нет.
Каких вообще принципов в питании и образе жизни нужно придерживаться, чтобы держать сахар и вес под контролем?
Задумываться об уровне сахара здоровому человеку нет необходимости. Уровень глюкозы мы контролируем только у пациентов с уже диагностированным сахарным диабетом. Абсурдно использование глюкометра людьми без диабета.
Другой вопрос, что у взрослых людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и просто в случае возникновения любых проблем со здоровьем, мы проверяем уровень глюкозы крови, для того чтобы убедиться, что сахарного диабета нет. Поэтому здоровому человеку, ну или всем тем, у кого диабета нет, нужно контролировать уровень сахара не в крови, а в тарелке.
Избыток простых углеводов в питании, который сопровождается высоким калоражем пищи, конечно, способствует ожирению. Питание должно быть разнообразным и умеренным, это и обеспечит нормальный вес.