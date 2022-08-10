О каких болезнях свидетельствует онемение конечностей

Онемение рук и ног может быть признаком анемии, синдрома Гийена – Барре, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-остеопата, невролога Александра Евдокимова.

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"Онемение конечностей может быть симптомом более серьезного заболевания. Одно из самых распространенных – анемия. Так, при недостатке железа могут быть такие ощущения, как онемение в руках, ногах и туловище. Также онемения могут возникать при поражении нервных волокон или при их сжатии",

– рассказал врач.

Он отметил, что возможны и нарушения в работе тазовых органов.

По словам Евдокимова, при синдроме Гийена – Барре атаке подвергается нервная система, в связи с чем страдают моторная функция человека и чувствительность конечностей.

Онемение конечностей также может говорить о наличии аутоиммунных заболеваний, прогрессирование которых может привести к инвалидности.

Эксперт рекомендовал при нарушении чувствительности рук и ног обратиться к терапевту или неврологу, которые направят пациента на необходимые анализы, так как при первичных симптомах сложно определить точное заболевание.

Ранее врач-кардиолог Ирина Васильева сообщила, что онемение и покалывание в конечностях, регулярное отекание стоп и холодная кожа могут быть симптомами слабых сосудов.