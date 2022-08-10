Где можно подхватить вирусный гепатит А

После суточного небольшого похолодания в Приморском крае столбик термометра вновь приближается к отметке 30 градусов. Находятся желающие «охладиться» в городских фонтанах, а некоторые даже пробуют воду на вкус. В этой связи Роспотребнадзор предупреждает, что купаться в фонтанах в жаркую погоду и тем более ее пить не рекомендуется – несмотря на то что вода периодически обновляется, в ней активно размножаются микроорганизмы, которые могут привести к различным заболеваниям, сообщает KONKURENT.RU.
Роспотребнадзор напоминает, что фонтаны «служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности». Обновление воды происходит нечасто, она не очищается и не обеззараживается.
При этом высокая температура воздуха является дополнительным благоприятным фактором для размножения микроорганизмов, в том числе и опасных.
«Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – поясняют в ведомстве. – «Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки».