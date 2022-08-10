Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Вирусный гепатит А можно подхватить даже в городском фонтане

Konkurent.ru

После суточного небольшого похолодания в Приморском крае столбик термометра вновь приближается к отметке 30 градусов. Находятся желающие «охладиться» в городских фонтанах, а некоторые даже пробуют воду на вкус. В этой связи Роспотребнадзор предупреждает, что купаться в фонтанах в жаркую погоду и тем более ее пить не рекомендуется – несмотря на то что вода периодически обновляется, в ней активно размножаются микроорганизмы, которые могут привести к различным заболеваниям, сообщает KONKURENT.RU.

Где можно подхватить вирусный гепатит А
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Роспотребнадзор напоминает, что фонтаны «служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности». Обновление воды происходит нечасто, она не очищается и не обеззараживается.

При этом высокая температура воздуха является дополнительным благоприятным фактором для размножения микроорганизмов, в том числе и опасных.

«Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – поясняют в ведомстве. – «Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки».

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители