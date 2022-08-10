Где можно подхватить вирусный гепатит А

После суточного небольшого похолодания в Приморском крае столбик термометра вновь приближается к отметке 30 градусов. Находятся желающие «охладиться» в городских фонтанах, а некоторые даже пробуют воду на вкус. В этой связи Роспотребнадзор предупреждает, что купаться в фонтанах в жаркую погоду и тем более ее пить не рекомендуется – несмотря на то что вода периодически обновляется, в ней активно размножаются микроорганизмы, которые могут привести к различным заболеваниям, сообщает KONKURENT.RU.