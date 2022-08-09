Дерматолог назвала болезнь, которую разоблачает загар

После загара на теле можно заметить светлые пятна, которые являются проявлением такого кожного заболевания, как разноцветный лишай. Об этом рассказала URA.RU врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина.
«В летний период, особенно после загара, пациенты зачастую обнаруживают на теле более светлые пятна с достаточно четкими границами. Что чаще всего свидетельствует о наличии разноцветного лишая и требует лечения у дерматолога. Ультрафиолет не усугубляет течение болезни, а может даже помочь обнаружить данную проблему. Именно на фоне загорелого тела очаги поражения кожи грибком будут выглядеть светлее»,
— сказала Екатерина Шадрина.
Дерматолог раскрыла, кто наиболее подвержен этой болезни.
«Разноцветным лишаем чаще всего болеют подростки, молодые люди и люди среднего возраста. Важно наличие предрасполагающих факторов: усиленное потоотделение, нарушение химического состава пота, несоблюдение правил личной гигиены, наличие сопутствующих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита различной этиологии и эндокринологической патологии»,
— отметила специалист.
По словам косметолога, этот лишай вызывает грибок, который живет на коже большей части людей.
«Когда возникает данное заболевание, грибок трансформируется в патогенную форму и размножается у предрасположенных пациентов. Поэтому заразиться им практически невозможно при отсутствии предрасполагающих факторов»,
— объяснила Шадрина.