Каким коварным симптомом сигнализирует о себе лейкоз

Ежегодно с диагнозом рак крови в России сталкиваются порядка восьми тысяч человек. Лейкоз может быть крайне агрессивным и привести к летальному исходу всего за несколько месяцев. Вот почему так важно выявить болезнь на ранней стадии, чтобы лечение было максимально эффективным.

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Нередко лейкоз сигнализирует о себе посредством "тихих" симптомов, которые игнорируют люди. Подробнее об одном из них – в материале "Рамблера".

В июле 2022 года ученые факультета здравоохранения Калифорнийского университета в Сан-Франциско раскрыли признак лейкоза, который проявляется после пробуждения. По данным экспертов, о прогрессирующем лейкозе может свидетельствовать "разбитость" и упадок сил после сна вне зависимости от его качества и продолжительности.

Зачастую люди не придают этому симптому внимания, списывая плохое самочувствие после сна на ряд других более очевидных факторов – вроде резкой смены погоды, ночных кошмаров или духоты в помещении.

Кто-то связывает данный симптом с переработками и считает, что ему просто не хватает выходных, чтобы отоспаться. Но специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, если "разбитость" по утрам преследует вас на постоянной основе.

В числе других симптомов лейкоза на ранней стадии: слабость, сонливость, головные боли, боли в мышцах, отек слизистых оболочек, повышенная слезоточивость.

О лейкозе во второй стадии свидетельствуют потливость и увеличение лимфатических узлов.