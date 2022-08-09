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1 час назад

Как проверить щитовидку при помощи одного предмета

Мира Маркина

50 лет назад американский профессор медицины Отто Барнс, посвятивший жизнь изучению эндокринной дисфункции, разработал простейший тест, который за 10 минут помогает оценить состояние щитовидной железы.

Как проверить щитовидку при помощи одного предмета
Фото: unsplashunsplash

Несмотря на то, что прием был придуман полвека назад, он по сей день является эффективным. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Еще в 1970-х Барнс начал бить тревогу: он пытался вразумить медицинское сообщество и донести до врачей мысль о том, что гипотиреоз в США недооценивается. А между тем недуг, который возникает из-за снижения функции щитовидной железы, провоцирует куда больше проблем со здоровьем, чем считают медики.

Американец был настолько уверен в своей правоте, что даже основал некоммерческий фонд, чтобы отстаивать свои аргументы о гипотиреозе. И вдобавок к этому разработал диагностический метод проверки функции щитовидной железы – сейчас он известен как "Тест базальной температуры Барнса".

Все, что вам потребуется для проведения теста – обыкновенный градусник. Лучше использовать ртутный термометр, он считается более надежным.

Вот, что нужно сделать:

1. Перед сном сбейте градусы на термометре до 35 и положите его на прикроватную тумбочку.

2. После пробуждения, не вставая с кровати, измерьте температуру – на это уйдет 10 минут.

Важно: тест нужно проводить, когда вас не беспокоят симптомы ОРВИ и другие болезни, провоцирующие повышение температуры.

Как трактовать результаты:

  • от 36,6° до 36,8°: щитовидная железа в норме;
  • от 36,0°С до 36,5°: возможна дисфункция щитовидной железы — необходимо пройти дополнительные исследования;
  • ниже 36,0°: у вас гипотиреоз в стадии, когда требуется назначение терапии;
  • выше 36,8°: в организме идут какие-то воспалительные процессы, которые необходимо диагностировать.

Замерять температуру нужно в течение 3-7 дней. Если ежедневно значения будут выходить за пределы нормы, следует задать себе вопрос – нет ли у вас иных симптомов гипотиреоза?

Даже если симптомов не наблюдается, следует проконсультироваться с врачом.

Болезни и лекарства,
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