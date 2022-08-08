Невролог рассказал, как вовремя распознать аневризму

Острая головная боль может быть клиническим проявлением аневризмы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал невролог Рустем Гайфутдинов.

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— Клиническое проявление происходит, когда сосуды лопаются, и оттуда истекает крови. Аневризма сопровождается очень острой, не испытываемой ранее сильнейшей головной болью, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», такая боль может внезапно возникнуть, например, при выполнении человеком каких-нибудь физических нагрузок. Боль становится такой сильной, что человек может потерять сознание.

Гайфутдинов также уточнил, что обычно обнаружить аневризму тяжело, ведь она может никак не проявляться. Поэтому очень сложно вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение.