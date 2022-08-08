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52 минуты назад

Врач назвала отеки скрытым симптомом проблем с сердцем

Lenta.ru

Отеки могут быть скрытым симптомом проблем с сердцем или почками, уверена врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Ольга Полторацкая. Эти и другие причины этого неприятного явления она назвала в интервью для портала «Доктор Питер».

Врач назвала отеки скрытым симптомом проблем с сердцем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, чаще всего отеки возникают в жаркую погоду, на фоне неправильного питания или при малоподвижном образе жизни. Если отек сильный, подчеркнула врач, в ногах может ощущаться сильный дискомфорт, ломота или боль.

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Если ноги опухли настолько сильно, что не влезают в обувь, то это может быть симптомом какого-то другого заболевания, поэтому лучше обратиться к врачу. А если нога сильно болит, приобрела багрово-синюшный оттенок и выглядит асимметрично, по сравнению со здоровой ногой, то это свидетельствует о развитии острого тромбоза, при котором медицинская помощь требуется незамедлительно, подчеркнула Полторацкая.

Врач также рассказала, что наиболее частая причина отека конечностей — хроническая венозная недостаточность. Кроме того, продолжила Полторацкая, отеки могут возникать при хронической сердечной недостаточности, которая является следствием заболеваний сердца, например, ишемической болезни или пороков сердца. В таких случаях она посоветовала сразу обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Также отеки, могут беспокоить при хронической болезни почек и нефротическом синдроме, пояснила Полторацкая. Почечные отеки отличаются от других: они рыхлые и оставляют ямку, если на них нажать, чаще всего локализуются на лице, реже — на руках, ногах и туловище. Избавиться от отеков на фоне болезней возможно, если заняться лечением основной проблемы, подчеркнула врач и посоветовала обращаться за помощью к специалисту.

Если отеки носят физиологический характер, то их легко убрать самостоятельно, заявила врач. Такие отеки возникают, например, из-за чрезмерного употребление соли, алкоголя, неудобной обуви, длительного сидения или предменструального синдрома. При устранении перечисленных факторов, отеки быстро пройдут, подчеркнула эксперт.

В заключение Полторацкая отметила, что для профилактики отеков при сидячей работе нужно делать гимнастику для ног, например, подниматься на носочки по 50 раз дважды в день или на 5-10 минут поднимать ноги.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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