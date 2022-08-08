Лайфхаки, чтобы быстро избавиться от насморка

Насморк может здорово осложнить жизнь, особенно если вы не планируете засиживаться дома и продолжаете активный образ жизни. Естественно, врачи рекомендуют снизить нагрузку на организм и посвятить несколько дней упорному лечению, чтобы избавиться от проблемы в максимально сжатые сроки. Мы решили собрать самые эффективные лайфхаки для борьбы с насморком, которые мы уже успели испробовать на себе.

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Эфирное масло

Довольно необычный, но приятный способ борьбы с насморком. Ароматерапия с использованием некоторых видов масел может стать настоящим спасением, когда нос отказывается дышать. Специалисты рекомендуют обратить внимание на лимонное, пихтовое и эвкалиптовое масло, считается, что эти виды масел обладают всеми необходимыми свойствами для подавления вирусов.

Массаж

Точечный массаж пришел к нам из китайской медицины и прочно задержался в нашем сознании. Самое главное — разобраться с расположением биоактивных точек. Массаж необходимо выполнять несколько раз в день, идеально, если вы сможете провести такую несложную процедуру сразу после пробуждения и перед отходом ко сну. Однако будьте аккуратны и не надавливайте слишком сильно на активные точки — вы можете получить обратный эффект.

Горячие напитки

Недаром врачи так настаивают на том, чтобы в процессе лечения простуды и гриппа мы употребляли достаточное количество жидкости, в том числе и горячие напитки, в основном чай с различными натуральными добавками. Идеальным напитком, который показан при любых инфекционных заболеваниях, является липовый чай из-за высокого содержания противовоспалительных элементов.

Пение