Признаки деменции, которые возникают в вечернее время

Симптомы деменции, как и симптомы любой болезни, лучше всего заметить как можно раньше. У этого заболевания также есть особые признаки, которые проявляются вечером.

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Самыми распространёнными видами деменции считаются следующие: болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви.

Среди типичных признаков деменции автор статьи называет спутанность сознания, потерю памяти, проблемы с речью и её пониманием. Со временем состояние человека с этими симптомами становится всё хуже.

Кроме того, благотворительная организация Dementia UK говорит, что у некоторых пациентов с деменцией возникает особое явление - «закат». Это значит, что их поведение вечером меняется.

Представители организации отмечают, что некоторые люди, страдающие деменцией, вечером могут испытывать возрастающее чувство беспокойства или возбуждения. У них может возникнуть ощущение, что они находятся не в том месте, в котором должны. Например, человек может сказать, что ему нужно идти домой, даже если он уже дома, или что нужно забрать из школы детей, даже если они уже выросли.

Из других вечерних симптомов специалисты называют споры или крики, хождение взад и вперёд, непонимание, что за люди рядом с ними или что происходит вокруг.