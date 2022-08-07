Почему постоянно хочется спать

Если объяснимая сонливость появляется после достаточно короткого отдыха и небольшого восстановительного периода, то это не повод для серьёзных беспокойств. Однако, если спать хочется независимо ни от чего, отмечается заторможенность и снижение концентрации, допускаются ошибки в привычной работе и элементарных бытовых действиях, принимаются неверные решения, возникают трудности с управлением автомобилем и сложности с адекватной оценкой даже штатных жизненных и профессиональных ситуаций, следует, не откладывая, обратится к специалисту, чтобы не пропустить начало серьёзного заболевания. В этих случаях симптом сонливости списывать на банальную усталость не стоит.



Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.