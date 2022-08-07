Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Почему постоянно хочется спать

Анна Шутова
Андрей Артамошкинэксперт

Сон является одним из важнейших физиологических процессов, которые позволяют организму восстанавливаться. Режим сна и бодрствования цикличны и повторяются каждые сутки, и в нормальных условиях отдых происходит ночью. Но что происходит с организмом, если постоянно хочется спать днем? Спросили врача-невролога Андрея Артамошкина.

Почему постоянно хочется спать
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com
Для полноценного восстановления требуется определённое количество часов сна в сутки, которое зависит от возраста человека. Существуют такие понятия как оптимальная и допустимая продолжительность, причём колебания величин идут не только в меньшую, но и в большую сторону . К примеру, если годовалый ребёнок спит меньше 10 или больше 18 часов, то оба этих случая заслуживают пристального внимания специалиста.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Видео дня

По словам медика, постоянная сонливость может иметь объяснимые физиологические причины, среди которых:

  • недосыпание и нарушение гигиены сна;
  • стресс, отнявший много сил и требующий восстановления организма;
  • быстрая смена часовых поясов и сбой биологических ритмов;
  • избыточный приём пищи;
  • переизбыток кофеина, когда после повышения активности наблюдается так называемый упадок сил;
  • смена погоды, вызывающая снижение артериального давления у метеозависимых пациентов, что нередко вызывает слабость и сонливость;
  • беременность – за счет увеличения нагрузки на организм.

Среди патологических причин сонливости днем отмечают такие непосредственные патологические нарушения сна, как храп, нарколепсия, ночной паралич, а также:

  • патологии центральной нервной системы, преимущественно сосудистого характера - последствия инсульта, хронические нарушения мозгового кровообращения, особенно в вертебро-базиллярном бассейне (затылочная область);
  • травмы головного мозга, сопровождающиеся отёком и повышением внутричерепного давления;
  • болезни крови, например, железодефицитная анемия;
  • эндокринные нарушения, в том числе сахарный диабет и болезни щитовидной железы;
  • депрессивные и тревожные состояния;
  • отравления алкоголем и другими токсичными веществами;
  • передозировки медицинских препаратов;
  • обильные кровопотери, в том числе внутренние кровотечения;
  • инфекционные заболевания, сопровождающиеся ночными и перемежающимися лихорадками;
  • грубые нарушения режима питания (анорексия, когда организму не хватает энергии из-за недостаточного питания, и булимия, когда ресурс уходит на переваривание избыточного количества пищи).
Если объяснимая сонливость появляется после достаточно короткого отдыха и небольшого восстановительного периода, то это не повод для серьёзных беспокойств. Однако, если спать хочется независимо ни от чего, отмечается заторможенность и снижение концентрации, допускаются ошибки в привычной работе и элементарных бытовых действиях, принимаются неверные решения, возникают трудности с управлением автомобилем и сложности с адекватной оценкой даже штатных жизненных и профессиональных ситуаций, следует, не откладывая, обратится к специалисту, чтобы не пропустить начало серьёзного заболевания. В этих случаях симптом сонливости списывать на банальную усталость не стоит.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители