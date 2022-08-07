Почему постоянно хочется спать

Сон является одним из важнейших физиологических процессов, которые позволяют организму восстанавливаться. Режим сна и бодрствования цикличны и повторяются каждые сутки, и в нормальных условиях отдых происходит ночью. Но что происходит с организмом, если постоянно хочется спать днем? Спросили врача-невролога Андрея Артамошкина.
По словам медика, постоянная сонливость может иметь объяснимые физиологические причины, среди которых:
Среди патологических причин сонливости днем отмечают такие непосредственные патологические нарушения сна, как храп, нарколепсия, ночной паралич, а также: