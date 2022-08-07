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13 минут назад

Почему часто кружится голова

Анна Шутова
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Головокружение - опасный симптом, который может сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Спросили врача Максима Елисеева, почему часто кружится голова и что делать.

Почему часто кружится голова
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, у головокружений может быть множество причин.

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Одна из самых распространенных причин - это проявление вегето-сосудистой дистонии. Как правило, часто такое состояние может беспокоить молодых девушек небольшой комплекции с низким артериальным давлением. Также резкий подъем с постели, то есть резкое перемещение нашего тела в пространстве из горизонтального положения в вертикальное, может сопровождаться кратковременным головокружением.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Если головокружение сопровождается другими симптомами, слабостью в конечностях, онемением лица или одной конечности, головной болью, нарушением разговорной речи, это может быть характерно для развития инсульта. В таком случае необходимо срочно вызвать скорую помощь, предупредил врач.

Если же эпизоды головокружений появляются на фоне сниженной памяти, внимания, нарушения чувства равновесия, это может наталкивать на мысли о таком заболевании как рассеянный склероз. Необходимо обратиться к врачу- неврологу. У человека, страдающего сахарным диабетом второго типа, головокружение может сопровождать снижение уровня сахара в крови.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также среди причин частых головокружений:

  • обезвоживание после интенсивной физической активности или частого жидкого стула;
  • дефицит витамина В12;
  • стресс и переутомление.
В любом случае если такие состояния появляются со стабильной периодичностью, лучше обратиться к терапевту, семейному врачу или врачу общей практики.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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