Головокружение - опасный симптом, который может сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Спросили врача Максима Елисеева, почему часто кружится голова и что делать.
По словам медика, у головокружений может быть множество причин.
Если головокружение сопровождается другими симптомами, слабостью в конечностях, онемением лица или одной конечности, головной болью, нарушением разговорной речи, это может быть характерно для развития инсульта. В таком случае необходимо срочно вызвать скорую помощь, предупредил врач.
Также среди причин частых головокружений: