Почему часто кружится голова

Одна из самых распространенных причин - это проявление вегето-сосудистой дистонии. Как правило, часто такое состояние может беспокоить молодых девушек небольшой комплекции с низким артериальным давлением. Также резкий подъем с постели, то есть резкое перемещение нашего тела в пространстве из горизонтального положения в вертикальное, может сопровождаться кратковременным головокружением.



Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург