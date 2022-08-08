Что повышает риск инсульта

Эксперты считают, что осведомлённость людей о факторах риска инсульта низка. А между тем он является распространённой причиной смерти. Издание Eat this, not that закрывает пробелы в знаниях и перечисляет 5 факторов, повышающих риск инсульта.
Гипертонию называют тихим убийцей, потому что люди часто не знают, что она у них есть. Именно поэтому следует мониторить своё кровяное давление.
Исследования показали, что избыточный вес может значительно повысить риск инсульта.
Множество исследований уже доказало связь между потреблением спиртного и риском инсульта.
Слишком много холестерина в крови может привести к накоплению жировых отложений в артериях, что может вызвать образование тромбов.
Известно, что кокаин является важным фактором риска ишемического и геморрагического инсульта у молодых людей.
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