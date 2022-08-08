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3 часа назад

Что повышает риск инсульта

Ferra.ru

Эксперты считают, что осведомлённость людей о факторах риска инсульта низка. А между тем он является распространённой причиной смерти. Издание Eat this, not that закрывает пробелы в знаниях и перечисляет 5 факторов, повышающих риск инсульта.

Что повышает риск инсульта
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Высокое кровяное давление

Гипертонию называют тихим убийцей, потому что люди часто не знают, что она у них есть. Именно поэтому следует мониторить своё кровяное давление.

Ожирение

Исследования показали, что избыточный вес может значительно повысить риск инсульта.

Злоупотребление алкоголем

Множество исследований уже доказало связь между потреблением спиртного и риском инсульта.

Высокий уровень холестерина

Слишком много холестерина в крови может привести к накоплению жировых отложений в артериях, что может вызвать образование тромбов.

Употребление наркотиков

Известно, что кокаин является важным фактором риска ишемического и геморрагического инсульта у молодых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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