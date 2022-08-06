Чем опасна грыжа живота и нужно ли её вырезать

У моей бабушки, у её брата и двух сестёр, а потом и у мамы была грыжа живота. Я помню, как они часто жаловались на постоянные боли и чувство тяжести. «Юля, как будто мешок висит!» – говорили они, но на операцию так никто и не согласился. Как говорят врачи, выпячивание в районе живота многие, особенно на начальной стадии, даже не замечают. Но это и опасно. Особенно если произойдёт так называемое ущемление – в этом случае дело может дойти аж до гангрены, и это может стоить жизни больному. Что же с этим делать?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Симптомы

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Вот в том-то и опасность, что вначале грыжа вообще никак себя не проявляет. Но потом всё равно появляются характерные симптомы. Главным признаком болезни являются ощутимые небольшие уплотнения под кожей, чаще круглой формы. Они могут менять размер в зависимости от положения тела.

В вертикальном состоянии, а также при чихании, кашле они увеличиваются, а уменьшаются или полностью исчезают, когда человек лежит. А ещё появляются проблемы с мочеиспусканием, тошнота и запор.

Как только появляются подобные симптомы, сразу записывайтесь на приём к врачу.

Откуда берётся?

На самом деле причин появления грыжи много. Это может быть связано и с наследственностью, и с образом жизни, и с возрастом. Кстати, мужчины страдают этим недугом в два раза чаще, чем женщины.

Грыжа может появиться из-за травмы живота, лишнего веса, операции на брюшной стенке, чрезмерной физической нагрузки, так как она приводит к повышению брюшного давления, а также из-за беременности, запоров, проблем с мочеиспусканием, сильного хронического кашля.

Иногда имеет значение просто анатомическое строение – это своеобразные «щели», образуемые мышечными и сухожильными волокнами. У людей тренированных, с хорошо развитой мускулатурой и брюшным прессом эти щели надёжно прикрыты мышцами. У тех, кто далёк от физкультуры, ведёт малоподвижный образ жизни, у людей ослабленных, похудевших или, наоборот, тучных защитой служат лишь брюшина, жир и кожа. А этого порой недостаточно.

Особенно когда приходится заниматься не слишком привычным для жителя города сельским трудом или строительными работами. Человек постоянно перенапрягается, в результате чего резко повышается внутрибрюшное давление. В конце концов какая-то из щелей вдруг расширяется и в неё «выпадает» часть кишки с окружающей брюшиной – так называемый грыжевый мешок.

Чем опасна?

Основная опасность – ущемление грыжи и, соответственно, её содержимого (а по сути, внутренних органов), что сопровождается острой болью и может закончиться внутренним кровотечением и некрозом тканей. А в итоге – летальным исходом.

Как лечить?

Ношение бандажей может только задержать, но никак не остановить развитие патологии. Бандаж – это специальный широкий пояс из эластичной ткани, закрывающий грыжевые ворота и не дающий грыже выйти наружу. Эта вещь не излечит от болезни и поэтому не может считаться альтернативой операции, но она поможет снизить нагрузку на травмированный участок, стабилизировать внутрибрюшное давление, уменьшить боль и предотвратить ущемление.

Тем не менее бандаж – единственно возможный выход для тех людей, которым по состоянию здоровья или из-за пожилого возраста нельзя делать операцию. Противопоказаниями к хирургическому вмешательству, например, являются тяжёлые сопутствующие заболевания и ближайшие месяцы после перенесённого инфаркта и инсульта.

Поэтому в целом лечение грыжи – всегда оперативное. Эта операция называется грыжесечение, или герниопластика. Исключение составляют лишь те редкие случаи, когда грыжа находится в зачатке и если такой диагноз поставили молодому человеку. В таком случае, оказывается, можно справиться с помощью комплекса физических упражнений, укрепляющих мышцы передней брюшной стенки.

Что потом?

Для профилактики грыжи нужно избегать чрезмерных нагрузок, в первую очередь – поднятия тяжестей. Нежелательно поднимать тяжести весом более

5 кг. Стоит распределять их между обеими руками. При перегрузках давление на внутренние органы резко повышается. В результате они выталкиваются наружу. Проще потратить немного больше времени на перенос тяжестей в несколько приёмов, чем потом лечиться.

Важно нормализовать стул: запоры способствуют появлению грыж. При попытках тужиться давление на органы увеличивается. Сначала можно попробовать сесть на особую диету, она очень простая. Ежедневный рацион должен состоять из: 30% сырых овощей; 3 штук кураги или чернослива; стакана кефира перед сном.

Если диета не помогает наладить пищеварение, нужно срочно записаться к гастроэнтерологу. Хронические запоры могут быть признаком опасных болезней пищеварительной системы. Например, онкологии.

Также необходимо тщательно следить за собственным весом.

Нельзя игнорировать присутствие хронического кашля. При грыже давление в животе возрастает, из-за чего органы могут «выпасть» через уязвимые места брюшины. В группе риска находятся курильщики, так как их постоянно мучает надсадный кашель. Если не принять мер, избежать грыжи вряд ли получится. Необходимо обратиться к терапевту и пульмонологу.

И, конечно, нельзя забывать о физкультуре. Рыхлая, растянутая брюшная стенка – одна из основных причин образования пупочной и паховой грыж.