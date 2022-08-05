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1 час назад

Врач-гастроэнтеролог Рапопорт объяснил, когда при язве желудка можно умереть

Вечерняя Москва

Язвенное заболевание желудка — хроническое заболевание ЖКТ, требующее постоянного медицинского наблюдения и грамотного лечения. Врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России Семен Рапопорт в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал о данном заболевании.

Врач объяснил, когда при язве желудка можно умереть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, существуют два типа язвы — двенадцатиперстной кишки и желудка.

Специалист отметил, что при язве желудка выделяется три опасных фактора:

появление рубцов, которые влияют на проходимость пищи;может переродиться в рак;может вызвать кровотечение.

Рапопорт также объяснил, почему может возникнуть язва желудка.

— Может возникнуть из-за неправильного питания. Также из-за приема лекарств, особенно тех, которые вызывают усиленные выделения желудочного сока. Человек может понять, что у него есть такая проблема, по ощущениям. В частности, возникает сильная боль, нарушается проходимость пищи, бывает рвота, отрыжка и так далее, — отметил врач.

Кроме того, гастроэнтеролог предупредил о риске смерти при язвенной болезни. По его словам, это может произойти в том случае, если человек не будет следить за своим здоровьем.

— Человек может умереть от язвы, если пустить на самотек лечение заболевания. В частности, смерть может настигнуть человека из-за рака, прободной язвы, кровотечения или перитонита, — подчеркнул врач.

Также Рапопорт уточнил, что при язве желудка нельзя употреблять в пищу продукты, которые раздражают слизистую оболочку. Помимо этого, под запретом находятся продукты, вызывающие усиленную секрецию желудочного сока. По его словам, в период обострения необходимо придерживаться строгой диеты, однако в случае ремиссии можно есть практически все продукты.

Болезни и лекарства,
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