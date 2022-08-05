Как обнаружить рак простаты на ранней стадии

Врачи часто узнают у мужчин, как у них проходит процесс мочеиспускания, ведь это необходимо для диагностики наличия опухоли простаты.

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Однако ученые из Кембриджа считают, что не стоит концентрировать внимание только на данной информации, а нужно рассматривать и другие симптомы. Ученые отметили, что по мочеиспусканию можно выявить наличие злокачественного образования.

Это связано с тем, что опухоль при росте начинает давить на железу и мочеиспускательный канал. Однако достоверного подтверждения связи рака простаты и проблем с мочеиспусканием нет.

В связи с этим ориентироваться только на данный признак не стоит. Эксперты рекомендуют мужчинам регулярно проходить обследование предстательной железы.