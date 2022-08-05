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1 час назад

Врачи объяснили, как обнаружить рак простаты на ранней стадии

Вечерняя Москва

Врачи часто узнают у мужчин, как у них проходит процесс мочеиспускания, ведь это необходимо для диагностики наличия опухоли простаты.

Как обнаружить рак простаты на ранней стадии
Фото:  0Свободная пресса 0Свободная пресса

Однако ученые из Кембриджа считают, что не стоит концентрировать внимание только на данной информации, а нужно рассматривать и другие симптомы. Ученые отметили, что по мочеиспусканию можно выявить наличие злокачественного образования.

Это связано с тем, что опухоль при росте начинает давить на железу и мочеиспускательный канал. Однако достоверного подтверждения связи рака простаты и проблем с мочеиспусканием нет.

В связи с этим ориентироваться только на данный признак не стоит. Эксперты рекомендуют мужчинам регулярно проходить обследование предстательной железы.

Кроме того, следует сдавать тесты на простатспецифический антиген или проводить сканирование органа. Делать это стоит хотя бы один раз в два года, передает «МедикФорум».

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