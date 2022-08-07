Почему возникают боли в груди и грудной клетке

Большинство хоть однажды сталкивались с таким явлением, как боль в груди или в грудной клетке. Рамблер узнал у эксперта, почему такое происходит и в каком случае боли могут являться признаком серьезного заболевания.

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Если мы обсуждаем боль в грудной клетке, то в молодом возрасте чаще всего это обусловлено проблемами с позвоночником или межреберными мышцами. Такая боль характеризуется усилением в какой-то определённой позе или положении тела (например, при наклоне в сторону), может быть усиление при вдохе или выдохе.

Луммер Кирилл Борисович Хирург, врач УЗД

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Как правило она проходит самостоятельно и не требует серьёзного обследования.

Другой вариант - это боль за грудиной, в середине грудной клетки. Такая боль может свидетельствовать о проблеме с сердцем. Особенностью сердечной боли является сжимающий характер. Кроме того, нередко эта боль отдаёт в левое плечо, левую руку, левую лопатку. При появлении такой боли необходимо немедленно обращаться к врачу для исключения стенокардии и инфаркта миокарда.

Боль в молочной железе также может свидетельствовать о большом разнообразии различных проблем, от минимальных до вполне серьёзных. Периодический дискомфорт, связанный с менструальным циклом, встречается достаточно часто и не говорит о какой-то серьёзной патологии. Как правило, после беременности и родов это проходит. Но дергающие боли, особенно в сочетании с повышением температуры, покраснением кожи железы и пальпаторно определяемым объёмным образованием сигнализируют о серьёзном воспалении - мастите.

Луммер Кирилл Борисович Хирург, врач УЗД

Причём мастит может быть как у кормящих матерей, так и у женщин вне периода грудного вскармливания. Это повод немедленно обратиться к врачу. Помимо этого боли в молочной железе может давать такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Это дисгормональное заболевание и с ним тоже без квалифицированной врачебной помощи, к сожалению, не справится.

И, наконец, самый частый вопрос, не говорит ли боль в молочной железе о злокачественном образовании. К сожалению, эта категория заболеваний никак не характеризуется болевым синдромом, иначе они выявлялись бы гораздо лучше.

Луммер Кирилл Борисович Хирург, врач УЗД