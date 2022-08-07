Почему возникают боли в груди и грудной клетке

Большинство хоть однажды сталкивались с таким явлением, как боль в груди или в грудной клетке. Рамблер узнал у эксперта, почему такое происходит и в каком случае боли могут являться признаком серьезного заболевания.
Как правило она проходит самостоятельно и не требует серьёзного обследования.
Другой вариант - это боль за грудиной, в середине грудной клетки. Такая боль может свидетельствовать о проблеме с сердцем. Особенностью сердечной боли является сжимающий характер. Кроме того, нередко эта боль отдаёт в левое плечо, левую руку, левую лопатку. При появлении такой боли необходимо немедленно обращаться к врачу для исключения стенокардии и инфаркта миокарда.
Причём мастит может быть как у кормящих матерей, так и у женщин вне периода грудного вскармливания. Это повод немедленно обратиться к врачу. Помимо этого боли в молочной железе может давать такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Это дисгормональное заболевание и с ним тоже без квалифицированной врачебной помощи, к сожалению, не справится.
Поэтому всем женщинам старше 25 лет правильно делать УЗИ молочных желез раз в год.