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1 час назад

Почему возникают боли в груди и грудной клетке

Мира Маркина
Луммер Кирилл Борисовичэксперт

Большинство хоть однажды сталкивались с таким явлением, как боль в груди или в грудной клетке. Рамблер узнал у эксперта, почему такое происходит и в каком случае боли могут являться признаком серьезного заболевания.

Почему возникают боли в груди и грудной клетке
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Если мы обсуждаем боль в грудной клетке, то в молодом возрасте чаще всего это обусловлено проблемами с позвоночником или межреберными мышцами. Такая боль характеризуется усилением в какой-то определённой позе или положении тела (например, при наклоне в сторону), может быть усиление при вдохе или выдохе.
Луммер Кирилл Борисович
Луммер Кирилл Борисович Хирург, врач УЗД
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Как правило она проходит самостоятельно и не требует серьёзного обследования.

Другой вариант - это боль за грудиной, в середине грудной клетки. Такая боль может свидетельствовать о проблеме с сердцем. Особенностью сердечной боли является сжимающий характер. Кроме того, нередко эта боль отдаёт в левое плечо, левую руку, левую лопатку. При появлении такой боли необходимо немедленно обращаться к врачу для исключения стенокардии и инфаркта миокарда.

Боль в молочной железе также может свидетельствовать о большом разнообразии различных проблем, от минимальных до вполне серьёзных. Периодический дискомфорт, связанный с менструальным циклом, встречается достаточно часто и не говорит о какой-то серьёзной патологии. Как правило, после беременности и родов это проходит. Но дергающие боли, особенно в сочетании с повышением температуры, покраснением кожи железы и пальпаторно определяемым объёмным образованием сигнализируют о серьёзном воспалении - мастите.
Луммер Кирилл Борисович
Луммер Кирилл Борисович Хирург, врач УЗД

Причём мастит может быть как у кормящих матерей, так и у женщин вне периода грудного вскармливания. Это повод немедленно обратиться к врачу. Помимо этого боли в молочной железе может давать такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Это дисгормональное заболевание и с ним тоже без квалифицированной врачебной помощи, к сожалению, не справится.

И, наконец, самый частый вопрос, не говорит ли боль в молочной железе о злокачественном образовании. К сожалению, эта категория заболеваний никак не характеризуется болевым синдромом, иначе они выявлялись бы гораздо лучше.
Луммер Кирилл Борисович
Луммер Кирилл Борисович Хирург, врач УЗД

Поэтому всем женщинам старше 25 лет правильно делать УЗИ молочных желез раз в год.

Болезни и лекарства,
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