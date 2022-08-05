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20 минут назад

Врач дала советы, как снизить давление без лекарств

Вечерняя Москваиещё 1

Людям, страдающим от гипертонии, необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы справиться с проблемой повышенного давления без лекарств. Об этом сообщила врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

Врач дала советы, как снизить давление без лекарств
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Рекомендуется снизить потребление соли. Но не стоит исключать ее полностью, потому что натрий, который находится в составе пищевой соли, необходим для обменных процессов, — отметила Багавиева.

Она порекомендовала гипертоникам отказаться от курения и употребления алкоголя, так как эти привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также при повышенном артериальном давлении важно избавиться от лишнего веса и регулярно заниматься физической активностью.

Также она посоветовала при повышенном давлении свести к минимуму потребление жирной и жареной пищи, так как эта еда приводит к появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Врач объяснила, что следствием этого становится сужение просвета сосудов, что провоцирует повышение давления, передает «Москва 24».

Болезни и лекарства,
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