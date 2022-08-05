Испанка: история массовых потерь

Ужасные головные боли, резь в глазах, температура, от которой, кажется, плавится мозг. Суставы ломит, мышцы выкручивает будто через центрифугу отжима гигантской стиральной машины. От озноба не спасают ни одеяла, ни грелки. Сознание пограничное, в короткие минуты полудремы одолевают кошмары. Организм борется на пределе возможностей, но силы иссякают, легкие наполняются кровью, наступает смерть.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

История испанского гриппа

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Удивительно, насколько история циклична. События, тайны и царящие вокруг них интриги и домыслы, повторяются спустя многие годы и, по странной иронии судьбы, приблизительно в одни и те же годы, только спустя век, а то и два-три. 19-й год XXI века был буквально пропитан слухами и досужими домыслами о COVID -19, как бактериальном оружии, и подобная же ситуация складывалась в прошлом веке, когда в эпидемию «испанки» гриппом заразилось около трети населения планеты.

За два года пандемии «испанка» убила больше людей, чем две мировые войны. По разным данным — от 50 до 100 млн. человек.

Откуда пришла «испанка». Версии

В настоящее время самыми правдоподобными считаются две версии происхождения эпидемии гриппа 1918 года.

Американский след

Фото: East NewsБольница скорой помощи во время эпидемии гриппа, Кэмп-Фанстон, Канзас, США. Около 1918 года

По одной — первый очаг новой болезни был официально зафиксирован в медсанчасти учебно-тренировочного лагеря Кэмп-Фанстон американского штата Канзас. Сюда ранним утром 4 марта 1918 года обратился с жалобами на боль в горле и высокую температуру местный повар Альберт Гитчелл. Серьезного значения состоянию больного никто не придавал до обеда, пока за несколько часов с подобными симптомами не слегли более тысячи солдат, из которых 38 вскоре скончались.

Китайский след

По другой версии эпидемия «испанки» имеет китайское происхождение и началась в провинции Шаньси годом раньше. В 1917 году в провинции Шаньси разразилась смертельная эпидемия неопознанного острого заболевания дыхательных путей. На место тут же прибыл светило китайской медицины, доктор У Ляндэ. Еще в начале ХХ-ого века он прославился изобретением многослойных масок и успешной борьбой со вспышкой легочной чумы в Манчжурии.

Опрос заболевших и их родных выявил признаки, схожие с легочной чумой, а именно жар, боль в груди и самое главное — кровохарканье. Поставить правильный диагноз по клиническим признакам и сейчас не просто, а тогда — и подавно. Легочная чума, являясь острой формой пневмонии, вызванной чумной палочкой, выявляется только сложным серологическим и бактериологическим анализом.

Для забора пробного материала 100 лет назад Ляндэ нужно было произвести вскрытие. Но родственники погибших разрешения категорически не давали, и доктор пошел на крайние меры, проведя забор материала тайно. За этим его застали члены семьи усопшего, пришедшие за телом. Разыгралась весьма эмоциональная сцена, в результате которой доктора чуть не поколотили. Он удалился, но смог захватить с собой пару фрагментов легочной ткани. Уже в лаборатории Пекина врач смог обследовать образцы и пришел к выводу о легочной чуме. Про испанский грипп тогда никто и не знал.

Китайскую версию подтверждает и другой факт. Вскоре после эпидемии в провинции Шаньси китайское правительство в качестве содействия союзникам посылает 200 тысяч солдат в Россию и 135 тысяч в Бельгию и Францию, где стремительно вспыхивают очаги пандемии.

По данным ВОЗ грипп до сих пор ежегодно становиться причиной смерти около полумиллиона человек.

Версии о трупном яде и бактериологическом оружии

Версий было много, например, в Ирландии считали, что причиной заражения стал трупный яд, приносимый ветром прямо с полей сражений.

— «Этот заводик по производству покойников бесперебойно и на полную мощность работает во Фландрии. Токсичные вещества, безостановочно выделяемые миллионами незахороненных разлагающихся трупов, разносит ветрами по всему миру», — писала ирландский политик и врач Кэтлин Линн (1874 — 1955 гг жизни).

По всему миру распространилось мнение о том, что грипп — бактериологическое оружие, тайно разработанное кем-то из противников в Первой мировой войне и распространяется он через… таблетки аспирина и распыление над городами ядовитых веществ.

Испанка я иль нет?

Возникает логичный вопрос… Испания тут причем?

Ответ прост — именно Испания сохранила нейтралитет в войне и первой открыто заговорила о массовых случаях заболевания странной новой болезнью, охватившей всю Европу. В ряде стран тут же заболевание начали называть «испанский грипп».

Были и другие имена. В разных странах его чаще называли по месту, откуда он пришел к ним. В Сенегале — «бразильским», в Бразилии — «немецким», в Дании — «южным», в Польше — «большевистской заразой», а во Франции — «болезнь №11».

Британские колонизаторы в Зимбабве именовали грипп на итальянский манер «инфлюэнца вера» и считали банальной простудой. И только японцы не винили никого, там эпидемия началась на турнире сумо, а потому заболевание и прозвали «сумо-грипп».

Три волны

Испанский грипп накатывал волнами. После зимней вспышки болезни в Северном Китае к весне 1918 года эпидемия «испанки» была зафиксирована в США. В Европе пандемия накрыла всю Францию, к маю перебралась в Италию, Испанию, Португалию, Грецию и Сербию. К началу лета уже вовсю бушевала в Англии, Швейцарии и Индии, а к середине лета докатилась до Нидерландов, Бельгии, Скандинавии, Германии, Польши, Румынии и Африки. Эта первая волна отмечалась очень высокой контагиозностью, но относительно легким течением болезни.

Смертельно опасной стала вторая, пришедшая с западного побережья Африки перед осенью 1918-ого года. Достигнув максимально высокой вирулентности, вирус охватывает половину населения Земли, включая Россию, летальность достигает 6%. Протекает с высокой температурой, лихорадкой, кашлем с кровью, вызванным цианозом. К концу года эпидемия отступила, но не надолго.

Достоверно подтвержденных данных по России в полном объеме не сохранилось, они были утрачены в ходе политических событий.

В марте 1919 третья волна настигает и другие континенты и страны — Австралию, Мадагаскар, Новую Каледонию.

Незначительные очаги вспыхивали вплоть до 1920 года, после чего прекратились так же неожиданно, как и возникли.

Долгий путь в поисках терапии

Чем вызвана болезнь и как ее лечить долго никто не знал. Пытались всем, что было в аптечках — от популярного кровопускания и аспирина в лошадиных дозах, также зачастую приводящих к смерти пациента, до коры хинного дерева, считавшейся средством от малярии и других «желчных лихорадок болотного происхождения».

Современным докторам даже представить сложно всю адскую смесь «антигрипозной терапии» того периода: стрихнин после кровопускания, мышьяк для тонуса, камфорное масло от одышки, касторка в качестве слабительного и спиртовой раствор йода для внутренней дезинфекции. Выдвигались теории даже о пользе алкоголя и табачного дыма, якобы убивающих грипп.

Но, среди всего этого безумия были и толковые меры. Например, масочный режим. Но, маски тогда были толстенные, из 7 слоев марли или 4 слоев плотной ткани и дышать в них было почти невозможно, особенно в закрытых помещениях массового скопления людей, таких как театры.

— На мне же не было ничего, кроме набедренной повязки, а изображая смерть несколько мучительных минут пришлось пролежать на холодной, как лед, сцене. Я продрог до костей… А на следующий день узнал, что полисмен, всегда дежуривший у входа в театр, невероятных габаритов амбал, умер от этого самого гриппа,

— расскажет после премьеры «Клеопатры» в лондонском театре «Колизей» танцовщик и хореограф русского балета Дягилева Леонид Мясин.

Тем временем эпидемия стремительно распространяется по периметру Атлантики, разом вспыхивает в трех очагах, в том числе в американском Бостоне, и в тот же день в военном лагере Девенса.

Для решения ситуации созывают светил американской медицинской науки, включая заслуженного ученого и патологоанатома Уильяма Генри Уэлча. Увиденное в Форте Девенс потрясло доктора с 40-летним стажем — в лагере было на 10 000 человек больше, чем положено, медперсонала и койко-мест не хватало, и только за сутки умерло больше 65 человек. Больные задыхались, их щеки и тела покрывались страшными лилово-красными пятнами — позже врачи назовут это «гелиотропным цианозом» и по оттенку пятен начнут прогнозировать, умрет пациент или шанс выжить есть. Вскрытие тела молодого солдата явило страшную картину — посиневшие, разбухшие легкие с мокрой пенистой массой.

Грипп свирепствовал, охватывая все новые территории. Жесткий карантин помог Австралии долго противостоять угрозе пандемии, пока страна в начале 1919 года не открыла морские порты, и…грянула третья волна, унесшая только в пределах австралийского континента 12 тысяч жизней.

Вакцина

Первая прививка сделана была на основе бактерий и представляла собой смесь из отфильтрованных крови и слизи больного, а на месте введения вызывала болезненное воспаление. Считать вирус гриппа бактерией было явным заблуждением докторов. На Западе господствовала «микробная теория» и ответственной за грипп официально назначили «гемофильную палочку Пфайффера», обнаруженную знаменитым немецким бактериологом за 20 лет до этого.

Первым поставил это заключение под сомнение бывший сотрудник лаборатории Пфайффера Рене Дюжаррик де ля Ривьер, работающий во французской армейской лаборатории.

«Гемофильная палочка Пфайффера» действительно способна вызвать острые инфекции дыхательных путей, но не грипп. Доказать это можно было только опытным путем на живом организме. И доктор рискнул провести этот опыт на себе, заставив друга ввести ему фильтрат крови гриппозного пациента. Первый этап эксперимента начался 8 октября 1918 года. На третьи сутки Рене слег с тяжелой симптоматикой гриппа, на поправку пошел через 10 дней. Чуть не умерев, бесстрашный ученый приступил ко второму этапу — нанесению фильтрата на слизистую горла... и не заболел, организм выработал иммунитет. Эксперимент доказал правоту Дюжаррика. Пфайффер относя к доводам со скепсисом.

Точку в спорах десять лет спустя поставило изобретение первого электронного микроскопа, позволившего увидеть вирус.

Технические возможности открыли новые перспективы. Ученые пытались выяснить, как вирус передается от человека к человеку. И помог в этом зараженный фильтратом жидкости больных инфлюэнцей пациентов хорек. Зверек случайно чихнул в лицо ученому и заразил последнего. Так насморк пушистого пациента открыл вирусологам двери в новый мир инфекционных болезней и подтвердил сразу две теории: Рене Дюжаррика о заражении через фильтрат и способность вируса передаваться от животного к человеку.

Наука узнала, что такое антитела и как работает иммунитет. Что одни вирусы могут вызывать пандемии, а другие нет. А в 1936 году советский бактериолог Анатолий Смородинцев создал первую в мире вакцину от гриппа.

Во всем виновата свинья…

… и индейка. Так до сих пор считают некоторые американцы. Пандемия «испанки» 1918 года совпала с эпидемией свиного гриппа на Среднем Западе и в Америке. Массовый мор свиней тогда утонул во всеобщей панике перед смертельной угрозой человечеству. К 30-ым годам эти две эпидемии связали и решили, что во всем виноваты свиньи, которых привезли на выставку скота в Айову именно в разгар второй волны гриппа.

Птиц сделали виноватыми по схожим причинам. Американцы ко Дню благодарения традиционно готовят праздничных индеек, а их они заказывали в …Испании. Но эта версия — чистейшая спекуляция на названии болезни и ей серьезного значения никто никогда не придавал.

Интересные факты об испанском гриппе

«Испанка» повлияла на ход Первой и, частично, развязывание Второй мировой войны, забрав больше жизней, чем обе они, вместе взятые.

Средняя продолжительность жизни в Америке из-за пандемии в 1918 сократилась сразу на 12 лет.