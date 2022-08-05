Как связаны проблемы с зубами и гайморит

Многие даже не подозревают, что причиной некоторых ЛОР-заболеваний являются проблемы с зубами. "Рамблер" узнал у эксперта, как связаны эти вещи между собой.
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По словам эксперта, зубы - это основа здоровья. И это не просто красивые слова, как отмечает доктор.
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️Способность качественно пережевывать пищу, здоровый микробиом полости рта - это основа здоровья ЖКТ. ️Красивая осанка, здоровый позвоночник, физиологичная работа шейного отдела - зависят от правильной работы зубочелюстной системы. ️Прыщи, проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные заболевания, хронические заболевания ЛОР-органов — причиной всех этих недугов могут быть Ваши зубы и то, что под ними спрятано.
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед
Кариес, кисты и любые воспалительные процессы в зубе - это не локальная проблема. Из-за разрушенных вследствие кариеса зубов и невылеченных корней, в челюсти может развиться воспаление.
Воспаление может пойти по кровеносным сосудам. Из-за постоянной воспалительной нагрузки могут развиться аутоиммунные заболевания.
Статистика говорит, что 26% гнойных гайморитов являются следствием воспалительных процессов в зубах.
Что такое гайморит? Это воспаление верхнечелюстных пазух носа. Во врачебной практике мы называем это заболевание синусит - воспаление придаточных пазух носа.
Если мы обратимся к анатомии черепа, то увидим, что корни зубов располагаются близко к гайморовой пазухе. В случае развития очага инфекции в корне зуба, она инициирует и слизистую оболочку синуса и вызывает ее воспаление. Так и развивается синусит, он же гайморит.
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед
В случае частых насморков, если нос заложен при минимальном переохлаждении, если для Вас очевидно, что местный иммунитет ЛОР органов угнетен - обратитесь к стоматологу и сделайте КТ. И Вы удивитесь, когда поймете, что причина частых недугов ЛОР органов кроется в воспалении зубов.