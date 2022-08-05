Как связаны проблемы с зубами и гайморит

Что такое гайморит? Это воспаление верхнечелюстных пазух носа. Во врачебной практике мы называем это заболевание синусит - воспаление придаточных пазух носа.



Если мы обратимся к анатомии черепа, то увидим, что корни зубов располагаются близко к гайморовой пазухе. В случае развития очага инфекции в корне зуба, она инициирует и слизистую оболочку синуса и вызывает ее воспаление. Так и развивается синусит, он же гайморит.

Глеб Пекли Основатель студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед