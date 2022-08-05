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1 час назад

Как связаны проблемы с зубами и гайморит

Мира Маркина
Глеб Пеклиэксперт

Многие даже не подозревают, что причиной некоторых ЛОР-заболеваний являются проблемы с зубами. "Рамблер" узнал у эксперта, как связаны эти вещи между собой.

Как связаны проблемы с зубами и гайморит
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, зубы - это основа здоровья. И это не просто красивые слова, как отмечает доктор.

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️Способность качественно пережевывать пищу, здоровый микробиом полости рта - это основа здоровья ЖКТ.
️Красивая осанка, здоровый позвоночник, физиологичная работа шейного отдела - зависят от правильной работы зубочелюстной системы.
️Прыщи, проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные заболевания, хронические заболевания ЛОР-органов — причиной всех этих недугов могут быть Ваши зубы и то, что под ними спрятано.
Глеб Пекли
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед

Кариес, кисты и любые воспалительные процессы в зубе - это не локальная проблема. Из-за разрушенных вследствие кариеса зубов и невылеченных корней, в челюсти может развиться воспаление.

Воспаление может пойти по кровеносным сосудам. Из-за постоянной воспалительной нагрузки могут развиться аутоиммунные заболевания.

Статистика говорит, что 26% гнойных гайморитов являются следствием воспалительных процессов в зубах.

Что такое гайморит? Это воспаление верхнечелюстных пазух носа. Во врачебной практике мы называем это заболевание синусит - воспаление придаточных пазух носа.

Если мы обратимся к анатомии черепа, то увидим, что корни зубов располагаются близко к гайморовой пазухе. В случае развития очага инфекции в корне зуба, она инициирует и слизистую оболочку синуса и вызывает ее воспаление. Так и развивается синусит, он же гайморит.
Глеб Пекли
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед

В случае частых насморков, если нос заложен при минимальном переохлаждении, если для Вас очевидно, что местный иммунитет ЛОР органов угнетен - обратитесь к стоматологу и сделайте КТ. И Вы удивитесь, когда поймете, что причина частых недугов ЛОР органов кроется в воспалении зубов.

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