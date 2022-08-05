Как правильно пить антибиотики без вреда для организма

В последнее время вирусы проверяют человеческий организм на прочность. Непонятно откуда появляются новые виды, которые грозят эпидемиями и гибелью большого количества людей. В 2020 году эпоха коронавируса накрыла города и страны. Не успело человечество привыкнуть к COVID-19 и воспринимать его как обычный грипп, как новая напасть – оспа обезьян. Зачастую, чтобы поставить человека на ноги врачи прибегают к антибиотикам. В результате после одного укола или таблетки заметно улучшается состояние, понижается температура, исчезает вялость и слабость. Никакие другие лекарства не дают такой быстрый и заметный результат. Как правильно пить антибиотики, чтобы не потерять здоровье, и зачем они нужны? Об этом в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Пить или не пить?

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Массовое применение антибиотиков началось менее века назад, а до этого миллионы людей гибли от опасных заболеваний, осложнения которых не всегда удавалось вылечить. Тем не менее к антибиотикам разное отношение. Кто-то считает их единственной возможностью быстро встать на ноги. Другие называют их опасными для здоровья. Наиболее правильное решение – прислушаться к рекомендациям лечащего врача, поскольку отказ пациента, находящегося в тяжелом состоянии от приема антибиотиков, грозит неприятными последствиями и может еще сильнее подорвать здоровье.

Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Крепкий и здоровый организм, будь то взрослый или ребенок, способен без труда побороть сезонные заболевания за несколько дней. Правда, если будет соблюдаться ряд условий: соблюдение постельного режима, пить побольше воды и проветривать комнату. На практике мало, кто прислушивается к этим правилам. Люди продолжают ходить на работу заниматься различными домашними делами, даже стараются не пропускать тренировки, – и болезнь тогда затягивается на несколько недель. В итоге болезнетворные бактерии захватывают организм. В этом случае наиболее правильное решение – антибиотики, которые помогают препятствовать распространению микробов.

Правила приема: польза и вред

Врачи обычно выдерживают паузу и оттягивают момент приема антибиотиков, особенно при ОРВИ. Обычно назначают препарат на четвертые сутки, если ситуация не улучшается. Кроме того, важно помнить о том, что некоторые антибиотики нельзя применять совместно с алкоголем, молочными продуктами, поскольку при приеме со спиртным повышается токсичность и препарата и выпиваемого напитка. Возрастает вероятность появления таких неприятных осложнений как тошнота, рвота, кишечные расстройства, одышка или судороги. В этом случае стоит не употреблять алкоголь на время приема антибиотиков.

Следует также принять во внимание тот факт, что антибиотики могут вызвать побочную реакцию: аллергию или дисбактериоз. В этом случае, лечащий врач назначает пациенту лекарства, которые позволят устранить эту неприятность. Наиболее популярные препараты – Супрастин, Линекс и другие.

Бытует распространенное мнение, что от антибиотиков формируется зависимость. Специалисты отмечают, что привыкания к ним нет. Но, например, при ангине без их приема возможны осложнения – различные заболевания почек и сердца. Обычный гайморит или пневмония способны перерасти в вялотекущую хроническую форму.

Антибиотики важно запивать чистой водой. В период приема этих препаратов пить как можно больше жидкости. Улучшений стоит ждать уже на 2-3 день приема, но даже в этом случае следует пройти весь лечебный курс.

Почему не действует?

Антибиотики могут и не сработать. По мнению врачей, бездумный прием этих препаратов приводит к обратной стороне медали – снижению эффективности препарата и добавлению к этому целого букета побочных действий. Устойчивость к антибиотикам – наиболее частая проблема в современном мире, над которой думают фармакологи и ведущие специалисты медицины. При этом резистентность может быть природной и приобретенной, и зависеть как от особенностей строения и биохимических процессов микроорганизма, так и от перенесенных мутаций в результате воздействия лекарственных средств.

Важные правила

Следует помнить, что не всегда при кашле, насморке и высокой температуре, а также при других проявлениях ОРВИ, антибиотики помогут. Нередко простуда вызвана вирусом, а у антибиотиков нацелены на бактерии. Важно помнить, что антибиотики необходимо принимать в четком соответствии с рекомендациями лечащего врача. Ведь только специалист может назначить правильные препараты, учитывая особенности конкретного заболевания. В этом случае советы подруг или интернет-сообщества не помогут, а лишь усугубят ситуацию.