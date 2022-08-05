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1 час назад

Новые стандарты оказания медпомощи при диагностике и лечении ВИЧ

Парламентская газета

Начиная с 6 августа, когда обновленный приказ Минздрава вступает в силу, для того чтобы поставить диагноз и пройти лечение, пациенты с ВИЧ будут посещать больше врачей-специалистов. Кроме того, в перечень лекарственных препаратов добавлены новые. А вот количество исследований уменьшилось.

Новые стандарты оказания медпомощи при диагностике и лечении ВИЧ
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Теперь людей с вирусом иммунодефицита будут консультировать, кроме инфекциониста, фтизиатра, офтальмолога, акушера-гинеколога и невролога, еще и терапевт, онколог, стоматолог, дерматовенеролог, оториноларинголог, психиатр-нарколог и медицинский психолог.

Но при этом снижена кратность тестирования: к примеру, при первичном обследовании пациентов уменьшилась частота обследований на гепатит С.

Тем не менее обновленные стандарты амбулаторного лечения взрослых людей с ВИЧ негативно на процессе лечения не отразятся, считает директор Фонда «Спид.Центр» Сергей Абдурахманов. По его словам, самое важное осталось неизменным — регулярный прием врача-инфекциониста и сдача анализов на иммунный статус и вирусную нагрузку.

«Внесенные изменения касаются обследования новых пациентов до, а не после постановки на учет, а также уравнивают между собой схемы назначаемой терапии — однозначно оценивать эти изменения рано, нужно посмотреть, как они будут реализованы на практике»,

— резюмирует эксперт.

Болезни и лекарства,Сергей Абдурахманов,
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