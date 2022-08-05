Врач перечислил нетипичные признаки тромбоза

Помимо распространенных симптомов тромбоза, существуют менее очевидные. Об этом россиян предупредил хирург-флеболог Армен Авакян.
По словам специалиста, тромбоз проявляется по-разному, это зависит о того, где именно образовался тромб. Так, типичны такие признаки, как боли, нарушение речи, головокружение, онемение конечностей, локальная бледность кожи.
– Если пострадали поверхностные вены, можно заметить их набухание в месте формирования тромба, покраснение и уплотнение кожи на этом участке,
– рассказал Авакян.
При поражении глубоких вен конечность может стать синюшного оттенка, а если на этот участок надавить и затем отпустить, появится бледное пятно.
Вместе с тем бывают и нераспространенные проявления тромбоза, например, общее ухудшение самочувствия, слабость, озноб и повышение температуры. Как подчеркнул врач, такая картина свойственна разным патологиям, в связи с чем человек может не подозревать, что у него тромбоз. Об этом пишет Lenta.ru.