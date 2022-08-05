Перечислены главные факторы риска развития тромбоза

Основные причины венозных тромбозов можно разделить на две группы — наследственные и приобретенные, заявил врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Терренс Лионель Лепанда Кики. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил главные факторы риска образования тромба, включая травмы, ожирение, беременность и длительные перелеты.

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Венозный тромбоз развивается чаще, если одновременно действуют несколько факторов риска, отметил медик. Одним из главных факторов он назвал возраст. Это связано с тем, что у пожилых людей часто есть и другие заболевания, в том числе хронические, чаще встречаются изменения в самих венах, наблюдается общее повышение активности свертывающей системы крови, склонность к тромбозам.

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Помимо возраста важным фактором риска развития тромбоза является пол, добавил Лепанда Кики. По его словам, зависимость частоты венозных тромбозов от пола менее очевидна, данные противоречивы. Тем не менее риск у молодых женщин выше во время беременности, роды также могут осложняться венозным тромбозом. Однако после 45 лет риск образования тромбов у них становится таким же, как и мужчин.

Также повышается риск венозных тромбозов во время и после хирургических операций, продолжил медик. По его мнению, это связано с изменением уровня различных показателей свертывающей системы крови и со снижением активности в послеоперационном периоде, особенно в том случае, если необходим длительный постельный режим.

Значительно повышен риск тромбозов у пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, например после ДТП. Лепанда Кики сообщил, что даже при незначительных повреждениях таза, позвоночника, а также при множественных переломах костей конечностей необходим длительный постельный режим (иммобилизация). В этих условиях скорость кровотока в глубоких венах снижена, а венозный застой, в свою очередь, способствует образованию тромбов.

По этой же причине повышен риск образования тромбов у людей, которые много времени проводят в дороге, добавил кардиолог. Во время длительных поездок или во время авиаперелета активность значительно ограничена, из-за чего создаются условия, при которых венозная кровь застаивается в глубоких венах. Этот риск может быть значительно снижен за счет применения компрессионного трикотажа во время путешествия. Особенно он необходим людям с повышенным весом, принимающим гормональные контрацептивы и имеющим другие факторы риска, отметил специалист.

Риск венозных тромбозов повышен у лиц с различными хроническими заболеваниями, например, при заболеваниях сердца, легких, при сахарном диабете, ожирении, системных воспалительных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка и ей подобные патологии). Также риск выше у онкобольных, у пациентов с инсультом, сепсисом

Кроме того, фактором риска тромбоза являются прием пероральных контрацептивов и заместительная терапия эстрогенсодержащими препаратами, предупредил Лепанда Кики. По его словам, чем выше уровень эстрогенов, тем выше риск тромбоза. Риск повышен у женщин, принимающих гормональные препараты, и увеличивается с возрастом, также он выше у курящих женщин.