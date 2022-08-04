Ранняя менопауза связана с повышенным риском аритмии

Исследование с участием более чем 1,4 миллиона женщин показало, что чем моложе возраст наступления менопаузы, тем выше риск развития сердечной недостаточности и мерцательной аритмии. Работа опубликована в European Heart Journal.

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Ученые из Медицинского колледжа Корейского университета в Сеуле включили в исследование 1 401 175 женщин в постменопаузе в возрасте 30 лет и старше, прошедших медицинское обследование в клиниках Сеула в 2009 году. Около 28 111 (2%) участниц имели в анамнезе преждевременную менопаузу, наступившую в возрасте до 40 лет (в среднем — в 36,7 лет).

Средний возраст включения в исследование женщин с преждевременной менопаузой в анамнезе и без нее составил 60 и 61,5 года соответственно. В среднем в течение 9,1 лет у 42 699 (3,0%) развилась сердечная недостаточность и у 44 834 (3,2%) развилась фибрилляция предсердий. Женщины, пережившие преждевременную менопаузу, имели на 33% более высокий риск сердечной недостаточности и на 9% более высокий риск фибрилляции предсердий по сравнению с теми, у кого менопауза наступила после 40 лет.

Исследователи проанализировали связь между преждевременной менопаузой в анамнезе и эпизодами сердечной недостаточности и мерцательной аритмии после поправки на возраст, курение, алкоголь, физическую активность, доход, ИМТ, гипертонию, диабет 2 типа, дислипидемию, хроническую болезнь почек, ишемическую болезнь сердца, гормональную терапию и возраст на момент первой менструации. Преждевременная менопауза затрагивает 1% женщин в возрасте до 40 лет.