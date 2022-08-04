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1 час назад

Врач пояснила, почему таблетки от давления могут вызывать кашель

Вечерняя Москва

Одна из наиболее назначаемых групп для лечения гипертонии — это ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Они доказали свою эффективность в плане защиты сердца, мозга, почек и сосудов от воздействия сильного сосудосуживающего гормона — ангиотензина II. Тем не менее такие препараты имеют ряд побочных эффектов.

Почему таблетки от давления могут вызывать кашель
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отметила врач-терапевт Елизавета Зинина, у некоторых людей возникает сухой надсадный кашель.

"Появление кашля связано напрямую с активностью препарата, при котором происходит блокирование ангиотензина II и накопление брадикинина (мощный сосудорасширяющий гормон), который вызывает раздражение нервных окончаний и рефлекторный кашель",

— пояснила она в комментарии aif.ru.

Как сообщила врач, примерно у 1–5 процентов пациентов с гипертонией возникает сухой надсадный кашель, особенно в ночное время, обусловленный приемом ингибиторов АПФ.

По данным исследования Университета Сяньяна, у любителей поспать днем риск развития гипертонии выше на 12 процентов по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. Кроме того, у тех, кто спит днем, повышена вероятность инсульта на 24 процента.

Болезни и лекарства,
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