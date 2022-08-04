Почему таблетки от давления могут вызывать кашель

Одна из наиболее назначаемых групп для лечения гипертонии — это ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Они доказали свою эффективность в плане защиты сердца, мозга, почек и сосудов от воздействия сильного сосудосуживающего гормона — ангиотензина II. Тем не менее такие препараты имеют ряд побочных эффектов.

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Как отметила врач-терапевт Елизавета Зинина, у некоторых людей возникает сухой надсадный кашель.

"Появление кашля связано напрямую с активностью препарата, при котором происходит блокирование ангиотензина II и накопление брадикинина (мощный сосудорасширяющий гормон), который вызывает раздражение нервных окончаний и рефлекторный кашель",

— пояснила она в комментарии aif.ru.

Как сообщила врач, примерно у 1–5 процентов пациентов с гипертонией возникает сухой надсадный кашель, особенно в ночное время, обусловленный приемом ингибиторов АПФ.