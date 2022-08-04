Травматолог развенчал популярные мифы о тейпировании

Тейпы не могут самостоятельно помочь при травме, они лишь уменьшают боль и восстанавливают работу мышц. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов.

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"Это (тейпы могут самостоятельно помочь при травме — прим. «ВМ») не совсем корректно. Тейп приподнимает кожу над мышцами и связками, оттягивая ее на себя и тем самым перераспределяя нагрузку на мышцу",

— пояснил Строганов.

По его словам, эластичная лента восстанавливает кровоток и лимфоток, уменьшает боль, стабилизирует сустав и нормализует работу мышц.

Врач подчеркнул, что тейпирование является лишь частью системы медицинской помощи, которую можно оказать при травме, а также отметил, что тейпы не вызывают мышечного привыкания и не сковывают движения.

Строганов заключил, что самостоятельно наклеить эластичную ленту по инструкции нельзя, так как в таком случае она не принесет пользы.

"Это заблуждение, так как при внешней простоте методики она основана на глубоком знании анатомии. <...> Для правильного наложения тейпа, как минимум, необходимо знание о строении мышц, кожного покрова и нервных окончаний. <...> Поэтому мы и не рекомендуем пользоваться стандартными шаблонами и инструкциями — велики риски некорректного перераспределения внутритканевого давления и микроциркуляции",

— сказал собеседник «ВМ».