Тревожные симптомы и лечение алкоголизма: советы врача

Согласно статистике, Россия не входит в число самых пьющих стран. Однако, количество людей с диагнозом “алкоголизм” в нашей стране существенно выше, чем в других. Кроме того, в России регулярно растет смертность от употребления алкоголя. Дело в том, что человек не сможет сразу заметить зависимость, а близкие могут быть уверены, что рано или поздно это пройдет. О том, когда нужно бить тревогу, и как лечится алкоголизм, рассказал врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Максим Травкин.

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Тревожные симптомы алкоголизма

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На ранних стадиях можно определить алкоголизм по нескольким признакам. Первое, на что стоит обратить внимание — снижение качества употребляемого алкоголя в пользу его количества.

“Например, когда-то человек приобретал бутылку хорошего вина или коньяка для праздника или торжества и по этому поводу раз в месяц выпивал какое-то количество. Через некоторое время он решает, что в принципе можно выпить и раз в неделю менее качественного и более дешевого напитка”

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Вторым признаком может быть то, что человеку нужно выпить больше, чтобы опьянеть. Он начинает выпивать все больше и больше, чтобы добиться нужного состояния. Это увеличивает негативное влияние алкоголя на организм.

Третий симптом проявляется, когда человек понимает, что он не может остановиться. Сам он уверен, что в любой момент может прекратить пить, но этого не происходит. Это чревато ссорами с близкими людьми, которые пытаются исправить ситуацию.

Выявить алкогольную зависимость можно по проблемам со сном:

“Так как спиртные напитки нарушают структуру сна, эмоциональный фон, то у выпивающих может начать проявляться раздражительность, эмоциональная неустойчивость, а также внешние признаки — круги под глазами из-за дефицита качественного сна” Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Три вопроса алкоголику

Существует мнение, что нарколог определяет алкоголика с помощью простого теста из трех вопросов: “Вам когда-нибудь говорили завязывать с алкоголем?”, “Было ли вам когда-нибудь стыдно от того, что вы пьете?”, “Было ли у вас желание опохмелиться с утра?”.

На самом деле, алкоголика нарколог определяет после того, как пообщается с ним самим или с его родственниками. Этот диалог может включать в себя совершенно разные вопросы, но если вы сами пытаетесь определить зависимость, отвечая на них, сделать у вас это не получится.

“Проводились исследования, которые показали, что врач-психиатр- нарколог определяет диагноз пациента в первые пять секунд простого общения. Поэтому серьезный специалист определит алкоголика не только по ответам на вопросы, но и по поведению: как зашел в кабинет, как выглядит и сидит” Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Женский алкоголизм все-таки лечится

Существует миф о том, что женский алкоголизм неизлечим. На самом деле, это — ошибочное суждение. Однако женщины пьянеют быстрее из-за меньшей жировой прослойки, а также страдают более тяжелым похмельем, так как алкоголь сильнее “бьет” по репродуктивной системе и гормонам.

“Говорить о том, является ли женский алкоголизм неизлечимым, и что он протекает сложнее, я бы не стал. Отдельно у психиатров и наркологов типы алкоголизма гендерной принадлежности не отличаются, существует проблема алкоголизма в целом с понятными критериями” Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Лечение алкоголизма: кодирование или гипноз?

Существуют разные способы лечения алкоголизма, но чаще всего они включают в себя комплексный подход. Кроме того, у человека должно быть желание вылечиться от зависимости. В противном случае никакие методики не сработают. Однако в практике бывают случаи излечения, когда пациент смог сам справиться с зависимостью, но это — дело случая.

“Например, в моей практике был кейс, когда пациент, будучи во взрослом возрасте, находясь в нетрезвом и совсем неприглядном виде, увидел свою первую детсадовскую любовь. Это серьезно на него повлияло несмотря на то, что у него была своя семья и дети, которые, увы, никак не могли на него повлиять, а одна такая случайная встреча изменила все”

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Некоторым пациентам назначают медикаментозное лечение: антидепрессанты, нормотимики, а также препараты, которые вызывают тошноту и рвоту при употреблении алкоголя.

“Есть, например, препарат, который убирает эффекты алкоголя, опьянение не наступает, но похмелье приходит на утро. Таким образом, человек пьет, не испытывает эффекта, но ему становится только хуже с каждым днем” Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Существует также несколько видов кодирования: медикаментозное и с помощью гипноза. Все зависит от пациента, его заболевания, а также врача, проводящего процедуру.

Если пациент поддается гипнозу, ему внушают определенные установки, которые закрепляют на определенный срок. При медикаментозном кодировании вводят препарат, который в случае приема алкоголя грозит серьезными последствиями, в том числе и летальными.