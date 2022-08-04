Тревожные симптомы и лечение алкоголизма: советы врача

Согласно статистике, Россия не входит в число самых пьющих стран. Однако, количество людей с диагнозом “алкоголизм” в нашей стране существенно выше, чем в других. Кроме того, в России регулярно растет смертность от употребления алкоголя. Дело в том, что человек не сможет сразу заметить зависимость, а близкие могут быть уверены, что рано или поздно это пройдет. О том, когда нужно бить тревогу, и как лечится алкоголизм, рассказал врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Максим Травкин.
На ранних стадиях можно определить алкоголизм по нескольким признакам. Первое, на что стоит обратить внимание — снижение качества употребляемого алкоголя в пользу его количества.
Вторым признаком может быть то, что человеку нужно выпить больше, чтобы опьянеть. Он начинает выпивать все больше и больше, чтобы добиться нужного состояния. Это увеличивает негативное влияние алкоголя на организм.
Третий симптом проявляется, когда человек понимает, что он не может остановиться. Сам он уверен, что в любой момент может прекратить пить, но этого не происходит. Это чревато ссорами с близкими людьми, которые пытаются исправить ситуацию.
Выявить алкогольную зависимость можно по проблемам со сном:
Существует мнение, что нарколог определяет алкоголика с помощью простого теста из трех вопросов: “Вам когда-нибудь говорили завязывать с алкоголем?”, “Было ли вам когда-нибудь стыдно от того, что вы пьете?”, “Было ли у вас желание опохмелиться с утра?”.
На самом деле, алкоголика нарколог определяет после того, как пообщается с ним самим или с его родственниками. Этот диалог может включать в себя совершенно разные вопросы, но если вы сами пытаетесь определить зависимость, отвечая на них, сделать у вас это не получится.
Существует миф о том, что женский алкоголизм неизлечим. На самом деле, это — ошибочное суждение. Однако женщины пьянеют быстрее из-за меньшей жировой прослойки, а также страдают более тяжелым похмельем, так как алкоголь сильнее “бьет” по репродуктивной системе и гормонам.
Существуют разные способы лечения алкоголизма, но чаще всего они включают в себя комплексный подход. Кроме того, у человека должно быть желание вылечиться от зависимости. В противном случае никакие методики не сработают. Однако в практике бывают случаи излечения, когда пациент смог сам справиться с зависимостью, но это — дело случая.
Некоторым пациентам назначают медикаментозное лечение: антидепрессанты, нормотимики, а также препараты, которые вызывают тошноту и рвоту при употреблении алкоголя.
Существует также несколько видов кодирования: медикаментозное и с помощью гипноза. Все зависит от пациента, его заболевания, а также врача, проводящего процедуру.
Если пациент поддается гипнозу, ему внушают определенные установки, которые закрепляют на определенный срок. При медикаментозном кодировании вводят препарат, который в случае приема алкоголя грозит серьезными последствиями, в том числе и летальными.