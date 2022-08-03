Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Врач Венерина рассказала о возможных последствиях апатии

RT на русском

Ассистент кафедры нормальной физиологии университета имени Сеченова Яна Венерина рассказала о возможных последствиях апатии.

Как побороть зависимость от сосудосуживающих капель
Фото: RT на русскомRT на русском

«Апатия, на самом деле, — потеря интереса к жизни, причём тотальная. Когда у человека отсутствует мотивация к любой деятельности в принципе. Он не взаимодействует с родственниками, не проявляет по отношению к ним эмоции. У него отсутствует познавательная деятельность, он не хочет ничему учиться», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в таком случае необходимо обратиться к специалисту, поскольку апатия — предвестник нейродегенеративных процессов.

«Чем раньше мы её увидим, тем лучше мы сможем поддержать человека: назначить терапию, продлить период относительной стабильности», — отметила Венерина.

Как добавила медик, апатию нельзя путать с депрессией, которая является эмоциональным переживанием.

Ранее нутрициолог Алёна Ефимова в беседе с URA.RU рассказала о продуктах для идеального завтрака.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители