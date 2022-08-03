Как побороть зависимость от сосудосуживающих капель

«Апатия, на самом деле, — потеря интереса к жизни, причём тотальная. Когда у человека отсутствует мотивация к любой деятельности в принципе. Он не взаимодействует с родственниками, не проявляет по отношению к ним эмоции. У него отсутствует познавательная деятельность, он не хочет ничему учиться», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».