5 признаков, что у вас развивается рассеянный склероз

Сельма Блэр, которая известна по таким фильмам, как «Блондинка в законе», «Хеллбой», «Жестокие игры», с самого начала очень много работала, причём постоянно - с болью. В результате в 2018 году врачи нашли у неё рассеянный склероз. На самом деле это заболевание - непредсказуемо, говорит доктор Томи Митчелл.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам доктора Томи Митчелла, из-за рассеянного склероза нарушается передача информации между телом и мозгом. Причём болезнь это - хроническая, а возникает она внезапно. Тем не менее есть пять характерных симптомов, указывающих на рассеянный склероз.

Усталость. Этот признак встречается довольно часто. У некоторых он при этом является первым симптомом болезни. Человек может чувствовать постоянную усталость, которая не проходит даже после сна. Она способна со временем усиливаться либо уменьшаться.

Проблемы с работой мочевого пузыря. Например, вы можете постоянно ощущать, что ваш мочевой пузырь полон, у вас могут возникнуть трудности с мочеиспусканием либо недержание мочи. Происходить это может из-за повреждения нервов, которые передают организму информацию о состоянии мочевого пузыря.

Проблемы с кишечником. Эти проблемы могут включать запоры, недержание мочи, диарею, говорит врач. Всё дело в том, что рассеянный склероз может привести к повреждению нервов, управляющих мышцами, которые участвуют в процессе дефекации.

Проблемы со зрением. С такими проблемами сталкиваются более 50 % людей с рассеянным склерозом. Например, человек может заметить двоение в глазах, его зрение может стать нечётким. Онемение конечностей, покалывание в них. Такие признаки - вполне типичны для рассеянного склероза. Помимо них, пациент может жаловаться на слабость в теле.