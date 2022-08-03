Геронтолог назвал способ профилактики старения мозга

Возрастные изменения головного мозга — это постепенное снижение умственных показателей из-за нарушений структуры нервных клеток, межклеточных связей и снижения объема серого вещества. Изменения возникают на всех уровнях: от тканей до молекул и начинают формироваться в возрасте до 20–25 лет. Чтобы встретить старость и прожить долгие годы счастливо, оставаясь в трезвом рассудке, необходимо заботиться о себе заранее. Подробности читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции, нужно больше читать, изучать что-то новое, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек и чаще гулять на природе.

Врач отметил, что людям, живущих в экологически неблагоприятных районах или мегаполисах, нужно чаще бывать на природе, пишет Ura.ru.