Почему появляются "мушки" в глазах и опасно ли это

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением как "мушки" в глазах. Это может доставить недолгий дискомфорт, однако особых поводов для беспокойства обычно не вызывает. "Рамблер" спросил у эксперта, отчего такое происходит и в каких случаях необходимо насторожиться и записаться к врачу.