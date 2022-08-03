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3 часа назад

Почему появляются "мушки" в глазах и опасно ли это

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением как "мушки" в глазах. Это может доставить недолгий дискомфорт, однако особых поводов для беспокойства обычно не вызывает. "Рамблер" спросил у эксперта, отчего такое происходит и в каких случаях необходимо насторожиться и записаться к врачу.

Почему появляются "мушки" в глазах и опасно ли это
Фото: Stock.adobe.comStock.adobe.com

Человеческий глаз – это важный орган, который по короткому пути - можно сказать, напрямую - связан с центральной нервной системой. Какие-либо симптомы в виде появления "мушек" в глазах могут говорить о возможной неправильной работе ЦНС или заболеваниях, связанных с сосудистой системой нашего организма.

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Одна из естественных причин, по которой могут появляться "мушки", связана с анатомическим строением нашего глаза. Дело все в том, что орган зрения состоит из стекловидного тела, которое имеет прозрачную желеобразную консистенцию - на 90% состоящую из воды и других компонентов.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

С возрастом происходит инволюция этого стекловидного тела, и результат этого процесса проявляется в виде "мушек", "палочек", "червячков", которые мы видим.

Важно, чтобы эти "мушки" - не замещали объекты, на которые мы смотрим – при движениях глазами "мушки" смещаются, а визуально они должны быть полупрозрачными. В таком случае не стоит волноваться – отдохните, либо используйте капли для увлажнения слизистой глаза. Если же появление "мушек" сопровождается нарушением зрения, необходимо обратиться за помощью к врачу-офтальмологу.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
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