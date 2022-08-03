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27 минут назад

Названа опасность укуса комара

Newsru.com

Научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Иван Патраман заявил, что укус комара может привести к развитию у человека энцефалита. Эксперт уточнил, что это может произойти, если комар оказался носителем лихорадки Западного Нила. По его словам, после укуса температура может увеличиться до 39 градусов, а также может появиться озноб и тошнота, пишет URA.RU.

Названа опасность укуса комара
Фото: NEWSru.comNEWSru.com

Первые его симптомы — подъём температуры до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль. Вирус опасен возникновением осложнений, одно из которых — развитие энцефалита,

— поделился Патраман.

Он порекомендовал при проявлении первых симптомов незамедлительно обратиться к врачу за помощью.

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