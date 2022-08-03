Названа опасность укуса комара

Научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Иван Патраман заявил, что укус комара может привести к развитию у человека энцефалита. Эксперт уточнил, что это может произойти, если комар оказался носителем лихорадки Западного Нила. По его словам, после укуса температура может увеличиться до 39 градусов, а также может появиться озноб и тошнота, пишет URA.RU.