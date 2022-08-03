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1 час назад

Из-за длительного ношения линз можно потерять глаза

Vse42.ru

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала россиянам о проблемах со зрением, к которым может привести использование контактных линз.

Из-за длительного ношения линз можно потерять глаза
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик объяснила, что при длительном ношении контактных линз появляется высокий риск инфекционных осложнений и травмирования роговицы, которая со временем может помутнеть. По словам врача, в таком случае не исключена трансплантация роговицы или даже потеря глаза, передает издание URA.RU.

– Потому что так или иначе случаются микроэрозии, микротравмы. А роговица – это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть,

– цитирует СМИ Шилову.

Она подчеркнула, что линзы являются для роговицы инородным телом, нарушающим обменные процессы. Офтальмолог добавила, что очки – это наименее травмоопасный метод коррекции зрения, носить их следует не дольше шести часов в день.

Болезни и лекарства,
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