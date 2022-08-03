Из-за длительного ношения линз можно потерять глаза

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала россиянам о проблемах со зрением, к которым может привести использование контактных линз.
В беседе с журналистами медик объяснила, что при длительном ношении контактных линз появляется высокий риск инфекционных осложнений и травмирования роговицы, которая со временем может помутнеть. По словам врача, в таком случае не исключена трансплантация роговицы или даже потеря глаза, передает издание URA.RU.
– Потому что так или иначе случаются микроэрозии, микротравмы. А роговица – это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть,
– цитирует СМИ Шилову.
Она подчеркнула, что линзы являются для роговицы инородным телом, нарушающим обменные процессы. Офтальмолог добавила, что очки – это наименее травмоопасный метод коррекции зрения, носить их следует не дольше шести часов в день.