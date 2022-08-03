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1 час назад

Какие лекарства испортят здоровье, если пить их в жару

Ferra.ru

Специалисты из США и Германии опубликовали свежую статью, в которой рассказали, какие препараты вредно пить во время жары.

Какие лекарства испортят здоровье, если пить их в жару
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что те лекарства, которые принимают для облегчения ишемической болезни сердца и снижения риска сердечного приступа, могут способствовать инфаркту миокарда в жаркую погоду. К таковым относятся аспирин, антитромбоцитарные препараты и бета-блокаторы.

К подобным выводам учёные пришли в результате анализа 2494 случаев инфаркта миокарда, произошедших в городе Аугсбург в Германии в период с мая по сентябрь с 2001— 2014 годов.

При этом специалисты отметили, что хоть обнаруженная ими связь не доказывает 100% вину именно приёма препаратов, сравнение более молодых пациентов (от 25 до 59 лет) с пожилыми (от 60 до 74 лет) показало, что именно среди принимавшх бета-блокаторы и антитромбоцитарные препараты оказались больше подверженных сердечному приступу, связанному с жарой. И это при условии, что ишемическая болезнь сердца у них была не столь выраженной. А уже это демонстрирует, что именно препараты могут способствовать инфаркту миокарда, а не основное сердечно-сосудистое состояние (то есть ишемическая болезнь).

Болезни и лекарства,
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