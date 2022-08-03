Какие лекарства испортят здоровье, если пить их в жару

При этом специалисты отметили, что хоть обнаруженная ими связь не доказывает 100% вину именно приёма препаратов, сравнение более молодых пациентов (от 25 до 59 лет) с пожилыми (от 60 до 74 лет) показало, что именно среди принимавшх бета-блокаторы и антитромбоцитарные препараты оказались больше подверженных сердечному приступу, связанному с жарой. И это при условии, что ишемическая болезнь сердца у них была не столь выраженной. А уже это демонстрирует, что именно препараты могут способствовать инфаркту миокарда, а не основное сердечно-сосудистое состояние (то есть ишемическая болезнь).