Почему на самом деле вы можете чувствовать опьянение

Ощущение алкогольного опьянения без употребления спиртных напитков – это не миф и не психосоматика, а редкая болезнь. Подробнее о механизме ее возникновения читайте в статье “Рамблера”.

Синдром кишечного брожения или, как его еще называют на западе auto-brewery syndrome (синдром автопивоварни) – это состояние, при котором обитающие в желудочно-кишечном тракте бактерии и грибы начинают вырабатывать большое количество этанола. Получившийся спирт всасывается в кровь и действует на организм подобно алкоголю.

Одна из причин возникновения такого заболевания – это диета, богатая углеводами и рафинированных продуктов, объясняет Андрей Якушев, врач-гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково.

Различные дрожжевые грибки из семейств Candida и Saccharomyces являются главными виновниками заболевания. В процессе своей жизнедеятельности дрожжи и ряд бактерий перерабатывают углеводы до воды и спирта. Если бактерий слишком много, а пища содержит в основном сахара может развиваться такое патологическое состояние. Якушев Андрей Александрович Гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса»

Несмотря на редкость заболевания оно поддается лечению. Для этого пациенту подбирается курс антимикробных и антимикотических препаратов, а также назначаются пробиотические мультиштаммовые добавки. Лечение будет успешным в том случае, если диета будет модифицирована в сторону снижения количества углеводов в рационе. Когда количество патогенной флоры уменьшится, а разнообразие хороших бактерий – вырастет, пациент поправится.