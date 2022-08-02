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1 час назад

Синдром автопивоварни: почему на самом деле вы можете чувствовать опьянение

Мира Маркина
Якушев Андрей Александровичэксперт

Ощущение алкогольного опьянения без употребления спиртных напитков – это не миф и не психосоматика, а редкая болезнь. Подробнее о механизме ее возникновения читайте в статье “Рамблера”.

Почему на самом деле вы можете чувствовать опьянение
Фото: flickr.comflickr.com

Синдром кишечного брожения или, как его еще называют на западе auto-brewery syndrome (синдром автопивоварни) – это состояние, при котором обитающие в желудочно-кишечном тракте бактерии и грибы начинают вырабатывать большое количество этанола. Получившийся спирт всасывается в кровь и действует на организм подобно алкоголю.

Одна из причин возникновения такого заболевания – это диета, богатая углеводами и рафинированных продуктов, объясняет Андрей Якушев, врач-гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково.

Различные дрожжевые грибки из семейств Candida и Saccharomyces являются главными виновниками заболевания. В процессе своей жизнедеятельности дрожжи и ряд бактерий перерабатывают углеводы до воды и спирта. Если бактерий слишком много, а пища содержит в основном сахара может развиваться такое патологическое состояние.
Якушев Андрей Александрович
Якушев Андрей АлександровичГастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса»

Несмотря на редкость заболевания оно поддается лечению. Для этого пациенту подбирается курс антимикробных и антимикотических препаратов, а также назначаются пробиотические мультиштаммовые добавки. Лечение будет успешным в том случае, если диета будет модифицирована в сторону снижения количества углеводов в рационе. Когда количество патогенной флоры уменьшится, а разнообразие хороших бактерий – вырастет, пациент поправится.

Болезни и лекарства,
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