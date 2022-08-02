Ученые рассказали, как правильно ухаживать за кожей при диабете

Диабетики часто страдают от проблем с очень сухой, стянутой и зудящей кожей.
Сухая зудящая кожа, склонная к инфекциям, требует особого ухода. Специалисты рекомендуют наносить кремы, содержащие мочевину и витамин Е, которые предотвращают сухость.
Людям с чувствительной сухой кожей, в том числе диабетикам, не следует проводить слишком много времени в душе или в ванне. Как это ни парадоксально, частые водные процедуры также сушат кожу. Эксперты рекомендуют принимать быстрый душ, после которого использовать увлажняющий крем для кожи.
Диабетикам следует уделять особое внимание регулярному уходу за ногами. Поскольку люди с диабетом имеют более сухую кожу, это повышает риск заражения грибком стопы. Чтобы предотвратить заражение, следует использовать ежедневные ванночки для ног, а также носить обувь в местах высокой влажности.
Уход за кожей людей с диабетом включает в себя регулярные осмотры на наличие повреждений. Попросите партнера или доверенное лицо проверить области, которые не можете исследовать самостоятельно, советуют эксперты портала Кadinvekadin.