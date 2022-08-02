Остеопат рассказал, как вылечить боли в шее в домашних условиях

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, как избавиться от боли в шее в домашних условиях. По словам медика, в первую очередь на состоянии здоровья шеи сказываются осанка, положение головы и шеи. Кроме того, такая боль нередко становится спутницей хронического стресса.

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Для избавления от боли в шее, как заявил Евдокимов, необходимо делать гимнастику: сесть, выпрямиться и смотреть прямо, потом медленно посмотреть направо, повернув голову так, чтобы заглянуть за плечо. Далее сделать все то же самое, но смотреть при этом за левое плечо.

Чтобы усилить эффект остеопат порекомендовал поставить руку на висок или лоб и медленно надавливать на голову, создавая дополнительную нагрузку на мышцы шеи.

«Таким образом, разрабатываются мышцы, улучшается подвижность позвонков шейного отдела и кровоток, воспалительные процессы снижаются. Если есть признаки воспаления на уровне нервов или мышц, необходим прием противовоспалительных средств, можно использовать мази», – приводит слова Евдокимова News.ru.