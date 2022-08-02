Врач назвала факторы риска развития деликатной проблемы у женщин

Недержание мочи — деликатная проблема, с которой сталкиваются в основном женщины, и если с этой трудностью не справиться вовремя, может наступить социальная изоляция и даже депрессия, рассказала гинеколог Нелли Макарова. В интервью изданию «Доктор Питер» врач назвала факторы риска развития заболевания.

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Гинеколог отметила, что недержание мочи возникает из-за множества причин. Чаще всего с проблемой сталкиваются люди с лишним весом и болезнями легких с кашлем, а также поклонники алкоголя и кофе, курильщики и страдающие от воспаления уретры и мочевого пузыря, перенесшие операции на органах малого таза. Недержание мочи также может быть побочным эффектом приема некоторых препаратов и способно развиваться после тяжелых родов, рассказала она.

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«В группе риска — беременные на последних сроках (связки становятся более растяжимыми); женщины, родившие больше трех детей или крупных малышей (больше четырех килограммов весом); имевшие глубокие разрывы влагалища и промежности при родах; а также женщины в период менопаузы — из-за дефицита эстрогенов и снижения тонуса мышц тазового дна», — рассказала гинеколог.

Врач пояснила, что недержание мочи может быть обусловлено и генетикой. По ее словам, у женщин из Азии и Африки недержание мочи диагностируют гораздо реже по сравнению с жительницами Европы. Объясняется это тем, что у европейских женщин мышцы тазовой диафрагмы развиты хуже.

Макарова призывает представительниц слабого пола не замалчивать проблему и тем более не считать ее возрастной нормой, а обращаться за медицинской помощью. Врач обнадежила людей, столкнувшихся с заболеванием: недержание мочи лечится, а также его можно предотвратить.