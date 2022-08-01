Почему одни лекарства выпускают в капсулах, а другие — в таблетках

Лекарства выпускают в разных формах: некоторые производят в таблетках, а некоторые - в капсулах. Почему и какая между ними разница? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Таблетки - это твердая форма лекарств, в которой порошок или гранулы с действующими веществами измельчены и спрессованы. Они сначала набухают в желудке, а затем растворяются, высвобождая активные компоненты.

Лекарство в таблетке всасывается в кровь медленно. Иногда фармацевтические компании специально создают препараты с пролонгированным высвобождением активного вещества, так как благодаря этому оно действует более продолжительный период.

Капсулы - это быстрорастворимая форма лекарств: оболочка, желатиновая или целлюлозная, с действующим компонентом внутри, в жидком или в сыпучем виде. Капсулы растворяются, а, соответственно, попадают в кровь, гораздо быстрее обычных таблеток. То есть они начинают действовать в кратчайшие сроки. Есть капсулы, которые растворяются в желудке, а есть желудочно-резистентные, то есть те, которые не распадаются от воздействия соляной кислоты в желудке, а доходят до кишечника. Согласно проведенным исследованиям ученых, ибупрофен в капсуле от головной боли начинал действовать раньше, чем парацетамол в твердой таблетке.