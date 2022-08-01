Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
22 минуты назад

Почему одни лекарства выпускают в капсулах, а другие — в таблетках

Мира Маркина

Лекарства выпускают в разных формах: некоторые производят в таблетках, а некоторые - в капсулах. Почему и какая между ними разница? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему одни лекарства выпускают в капсулах, а другие — в таблетках
Фото: unsplash.comunsplash.com

Таблетки - это твердая форма лекарств, в которой порошок или гранулы с действующими веществами измельчены и спрессованы. Они сначала набухают в желудке, а затем растворяются, высвобождая активные компоненты.

Лекарство в таблетке всасывается в кровь медленно. Иногда фармацевтические компании специально создают препараты с пролонгированным высвобождением активного вещества, так как благодаря этому оно действует более продолжительный период.

Капсулы - это быстрорастворимая форма лекарств: оболочка, желатиновая или целлюлозная, с действующим компонентом внутри, в жидком или в сыпучем виде. Капсулы растворяются, а, соответственно, попадают в кровь, гораздо быстрее обычных таблеток. То есть они начинают действовать в кратчайшие сроки. Есть капсулы, которые растворяются в желудке, а есть желудочно-резистентные, то есть те, которые не распадаются от воздействия соляной кислоты в желудке, а доходят до кишечника. Согласно проведенным исследованиям ученых, ибупрофен в капсуле от головной боли начинал действовать раньше, чем парацетамол в твердой таблетке.

Однако капсулы дороже в производстве, а значит и дороже для конечного потребителя. Кроме того, они больше по размеру и не всегда удобны для глотания. Производители увеличивают размер капсулы для того, чтобы повысить дозировку или добавить действующие вещества.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители