20% людей имеют генетическую предрасположенность к раку кожи

Около 20% людей являются носителями генетических вариантов, которые при солнечных ожогах или длительном нахождении на солнце могут спровоцировать развитие меланомы - опасной формы рака кожи. Об этом сообщила ТАСС во вторник врач-дерматовенеролог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук Елена Корюкина.
"Меланома крайне серьезное заболевание, и основная причина, по которой она развивается - это солнечные ожоги в детстве, это длительное нахождение на солнце, это накопительный эффект. Есть еще предрасположенность, 20% идет на генетическую предрасположенность, есть еще первый, второй фототип кожи, они дают фон, и у таких людей подобные заболевания появляются чаще",
- рассказала Корюкина.
По ее словам, заболевание может появиться в любом возрасте, чаще от 35 до 45 лет. Этим видом рака часто страдают и представители старшего поколения - сказывается накопительный эффект, вследствие которого у них могут развиваться и другие виды кожного рака.
Меланома - самая агрессивная и опасная форма рака кожи, которая чаще других приводит к образованию метастазов. Проникая в лимфоузлы, опухоль разрастается, распространяя метастазы, борьба с которыми практически невозможна.