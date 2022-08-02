20% людей имеют генетическую предрасположенность к раку кожи

"Меланома крайне серьезное заболевание, и основная причина, по которой она развивается - это солнечные ожоги в детстве, это длительное нахождение на солнце, это накопительный эффект. Есть еще предрасположенность, 20% идет на генетическую предрасположенность, есть еще первый, второй фототип кожи, они дают фон, и у таких людей подобные заболевания появляются чаще",