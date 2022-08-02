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1 час назад

20% людей имеют генетическую предрасположенность к раку кожи

ТАССиещё 1

Около 20% людей являются носителями генетических вариантов, которые при солнечных ожогах или длительном нахождении на солнце могут спровоцировать развитие меланомы - опасной формы рака кожи. Об этом сообщила ТАСС во вторник врач-дерматовенеролог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук Елена Корюкина.

20% людей имеют генетическую предрасположенность к раку кожи
Фото: ТАССТАСС

"Меланома крайне серьезное заболевание, и основная причина, по которой она развивается - это солнечные ожоги в детстве, это длительное нахождение на солнце, это накопительный эффект. Есть еще предрасположенность, 20% идет на генетическую предрасположенность, есть еще первый, второй фототип кожи, они дают фон, и у таких людей подобные заболевания появляются чаще",

- рассказала Корюкина.

По ее словам, заболевание может появиться в любом возрасте, чаще от 35 до 45 лет. Этим видом рака часто страдают и представители старшего поколения - сказывается накопительный эффект, вследствие которого у них могут развиваться и другие виды кожного рака.

Меланома - самая агрессивная и опасная форма рака кожи, которая чаще других приводит к образованию метастазов. Проникая в лимфоузлы, опухоль разрастается, распространяя метастазы, борьба с которыми практически невозможна.

Болезни и лекарства,
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