Пробиотики и пребиотики: в чем разница и почему они полезны

В последнее время в информационном поле часто говорят о важность пробиотиков и пребиотиков, а на маркетплейсах продается большое количество соответствующих БАДов. Врач-диетолог Асият Хачирова объяснила "Рамблеру", что это такое, почему они на самом деле важны для организма и какие продукты есть для здоровья кишечника.
Кишечную микробиоту выделяют в отдельный орган. И это неспроста. Ее масса более 2 кг и она насчитывает сто миллиардов микроорганизмов. Кишечную микробиоту в настоящее время активно изучают и с каждым годом открывают ее новые функции и новые показатели микробиоты здорового человека. Уже доказано, что микробиота влияет на пищеварение, помогая всасывать питательные вещества из пищи, улучшает работу кишечника и выполняет защитную функцию организма, укрепляя иммунитет.
На микробиоту во взрослом возрасте влияет ряд факторов: курение, употребление фастфуда, алкоголя, курение, недостаточность питания, дефицит витамина Д. Чем выше разнообразие бактерий, составляющих микробиоту кишечника, тем лучше этот орган справляется со своими функциями.
Пробиотики - это бактерии, которые доказано приносят пользу организму человека. Наиболее изученные пробиотики — лакто- и бифидобактерии.
Для того, чтобы полезные бактерии были в достаточном количестве и хорошо выполняли свою функцию, то в питании человека должны быть пребиотики - это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность.
Таким образом, для здоровья микробиоты важны как пробиотики, так и пребиотики. И максимально полезный эффекты человек получит, если будет получать их из своего рациона.