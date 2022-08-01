Вирусолог сравнил оспу обезьян с лихорадками Эбола и Мачупо

Новая инфекция столь же опасна.
Вакцинация будет необходима при широком распространении патогена.
Таким мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделился врач-вирусолог Виктор Ларичев.
«Вирус оспы обезьян такой же опасный, как вирус оспы натуральной, находится в той же группе, где находятся Эбола, Мачупо и так далее — все относятся к первой группе патогенности. Он опасен. Если бы он был неопасен, то его бы не включили в первую группу самых опасных вирусов. Ничего удивительного, что люди от него умирают, к сожалению. Вообще от любой вирусной инфекции тоже умирают — герпес, корь, краснуха тоже иногда вызывают летальный исход».
Ларичев добавил, что в нашей стране существует достаточный иммунитет против оспы обезьян.
«У нас очень большая прослойка людей, которые действительно вакцинированы от оспы. Вакцина, которой прививали до 80-го года — она эффективна против оспы обезьян. У нас очень много людей, которые имеют антитела. Если бы у нас начиналось распространение, может быть, имело смысл начать вакцинироваться. Но у нас распространения нет. У нас один случай выявили, и на нём всё пока остановилось. Судя по тому, сколько уже было заболевших, летальных исходов довольно мало. Вакцинироваться, пока ничего нет, — не имеет смысла».
Ранее в Испании подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян. Также летальные исходы были зафиксированы в Бразилии и Африке.
В Нью-Йорке объявили режим ЧП. Каждый четвёртый случай заражения в США приходится именно на этот штат.
Боливийская геморрагическая лихорадка Мачупо — зоонозная природно очаговая вирусная инфекционная болезнь. Она эндемична для северо-восточных районов Боливии. Источник инфекции в природных очагах — мелкие хомякообразные грызуны.
Вирус Эболы вызывает острое тяжёлое заболевание, которое часто оказывается летальным в отсутствие лечения.