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2 часа назад

Вирусолог сравнил оспу обезьян с лихорадками Эбола и Мачупо

Говорит Москва

Новая инфекция столь же опасна.

Вирусолог сравнил оспу обезьян с лихорадками Эбола и Мачупо
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Вакцинация будет необходима при широком распространении патогена.

Таким мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделился врач-вирусолог Виктор Ларичев.

«Вирус оспы обезьян такой же опасный, как вирус оспы натуральной, находится в той же группе, где находятся Эбола, Мачупо и так далее — все относятся к первой группе патогенности. Он опасен. Если бы он был неопасен, то его бы не включили в первую группу самых опасных вирусов. Ничего удивительного, что люди от него умирают, к сожалению. Вообще от любой вирусной инфекции тоже умирают — герпес, корь, краснуха тоже иногда вызывают летальный исход».

Ларичев добавил, что в нашей стране существует достаточный иммунитет против оспы обезьян.

«У нас очень большая прослойка людей, которые действительно вакцинированы от оспы. Вакцина, которой прививали до 80-го года — она эффективна против оспы обезьян. У нас очень много людей, которые имеют антитела. Если бы у нас начиналось распространение, может быть, имело смысл начать вакцинироваться. Но у нас распространения нет. У нас один случай выявили, и на нём всё пока остановилось. Судя по тому, сколько уже было заболевших, летальных исходов довольно мало. Вакцинироваться, пока ничего нет, — не имеет смысла».

Ранее в Испании подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян. Также летальные исходы были зафиксированы в Бразилии и Африке.

В Нью-Йорке объявили режим ЧП. Каждый четвёртый случай заражения в США приходится именно на этот штат.

Боливийская геморрагическая лихорадка Мачупо — зоонозная природно очаговая вирусная инфекционная болезнь. Она эндемична для северо-восточных районов Боливии. Источник инфекции в природных очагах — мелкие хомякообразные грызуны.

Вирус Эболы вызывает острое тяжёлое заболевание, которое часто оказывается летальным в отсутствие лечения.

Болезни и лекарства,
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