Вирусолог сравнил оспу обезьян с лихорадками Эбола и Мачупо

«У нас очень большая прослойка людей, которые действительно вакцинированы от оспы. Вакцина, которой прививали до 80-го года — она эффективна против оспы обезьян. У нас очень много людей, которые имеют антитела. Если бы у нас начиналось распространение, может быть, имело смысл начать вакцинироваться. Но у нас распространения нет. У нас один случай выявили, и на нём всё пока остановилось. Судя по тому, сколько уже было заболевших, летальных исходов довольно мало. Вакцинироваться, пока ничего нет, — не имеет смысла».