Врач рассказала об опасности заражения гепатитом В

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Маргарита Провоторова в разговоре с газетой "Аргументы и факты" рассказала, зачем прививаться от гепатита В.

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Эффективность вакцины от гепатита В, отметила врач, составляет 98%. Сделав прививку от заболевания, можно снизить риск развития рака и цирроза печени.

В настоящее время в России носителями вирусного гепатита являются от 2 до 3 миллионов жителей. Однако в сравнении с 2021 годом количество случаев заражения снизилось на 6%. Кроме того, многие люди, уточнила эксперт, могут не догадываться о том, что являются носителями заболевания.

Провоторова отметила, что гепатит В гораздо опаснее, чем ВИЧ. Заразиться вирусным гепатитом В ребенок может от матери-носителя. Стать его переносчиком можно при пользовании общими шприцами, через нестерильные инструменты у стоматолога, мастера по маникюру, пирсингу, татуировщика или половым путем, уточнила инфекционист.

В России вакцинацию от гепатита В могут пройти дети и взрослые на бесплатной основе. Процедуру проводят в стране более 20 лет. Младенцев прививают от вирусного гепатита В при рождении, уточнила врач.

Вакцинация от заболевания является безопасной, отметила инфекционист.