Стоит ли опасаться коинфекции оспы и ковида

Врач-инфекционист рассказал о вероятности одномоментного заражения оспой обезьян и коронавирусом.

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В США такой случай уже произошёл: выявлен пациент, заразившийся обезьяньей оспой и коронавирусом одновременно. Поскольку новая волна коронавируса уже идёт, вопрос о сочетанной инфекции приобретает актуальность. Насколько такой «дуэт» вероятен и как в таком случае будут протекать заболевания – рассказал врач-инфекционист.

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На вопрос ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Специалист отметил, что ситуацию с обезьяньей оспой драматизировать не стоит. Число случаев возрастает, но то, что путь передачи у вируса контактный, а не воздушно-капельный, даёт возможность контролировать ситуацию. Большинство случаев заболевания произошли среди определённой группы в Европе – а далее пошёл бытовой путь передачи. Сейчас нет подтверждённых изменений в пути передачи с контактного на воздушно-капельный, поэтому локальные вспышки, которые происходят, вполне понятны с ракурса эпидемиологии.

Риски сочетанного заражения невелики. Сейчас гораздо выше риск заражения коронавирусом – предупреждает врач. Ковид передаётся воздушно-капельным и аэрозольным путём. Новая волна уже началась – и достаточно стремительно. По словам эксперта, в последнее время в «Инвитро» фиксируется выше 50% положительных ПЦР-тестов.

Более вероятно, когда человек с оспой обезьян заболеет ковидом. Это разные пути инфицирования, от разных источников – и такие миксты могут быть: также, как человек может заболеть кишечной и респираторной инфекцией, гепатитом и гриппом. Коинфекции обычно утяжеляют течение друг друга: иммунитету нужно бороться с двумя инфекциями сразу. В случае с оспой обезьян и ковидом многое будет зависеть от иммунологического статуса пациента: был ли иммунизирован человек каким-либо образом. Оспа обезьян, как следует из зарубежных данных, протекает нетяжело. Поэтому, скорее всего, при коинфекции оспа и коронавирус тяжесть заболевания будет диктовать именно ковид.